حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء أداء الصلاة بشبرا الخيمة (فيديو)

18 حجم الخط

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية وفاة شاب بمنطقة الوحدة العربية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، داخل مسجد أبو سعدة أثناء أدائه صلاة العصر أمس في واقعة مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شاب أثناء أداء الصلاة بشبرا الخيمة

وتوفي الشاب، ويدعى أسامة أحمد من مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بعدما سقط مغشيًا عليه خلال الركوع في الصلاة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسجد، وسط محاولات من الموجودين لإسعافه.



وعقب انتشار الخبر، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن وفاته أثناء أداء الصلاة تُعد من علامات حسن الخاتمة، داعين الله أن يجعل مثواه الجنة.



كما تقدم الأهالي ورواد الصفحات المحلية بتعازيهم لأسرة الشاب الراحل، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مشيرين إلى أن عزاءهم الوحيد هو رحيله وهو واقف بين يدي الله، داخل أحد بيوت الله، في لحظة إيمانية خالصة ستظل عالقة في أذهان كل من شهدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.