عايزهم أحياء، طلب إسرائيلي جديد من الوسطاء عن عملية تبادل المرحلة الثانية من اتفاق غزة

المرحلة الثانية من اتفاق غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الجمعة، إن إسرائيل طلبت من الوسطاء الإفراج عن 22 أسيرًا على قيد الحياة في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وتعتزم إسرائيل الإفراج اليوم السبت عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل مع رهائن محتجزين في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني الجمعة.

وأفادت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة لوكالة فرانس برس بأن 445 من المعتقلين هم من قطاع غزة وتمّ توقيفهم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، و60 يقضون أحكام سجن طويلة، 50 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و47 من الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل أجريت عام 2011.

وأشارت إلى أن 108 من المعتقلين الذين من المقرر أن يتم الإفراج عنهم السبت، سيتم ترحيلهم إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الجمعة أنها سلّمت السلطات الإسرائيلية رفات جديدة، من دون أن يتبيّن للهيئة ما إذا هي رفات الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس.

وأفاد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن فريقًا تابعًا للهيئة "تسلّم رفات تم لاحقًا نقلها إلى السلطات الإسرائيلية. يتعذّر على اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيد أي تفاصيل إضافية".

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان موجز "سيتم نقل الرفات إلى مختبر الطب الشرعي الوطني في إسرائيل للاختبار. لا يمكن على الفور تحديد الوقت الذي ستستغرقه عملية تحديد الهوية".

وكان من المفترض فعليًّا إعادة رفات شيري مع رفات طفليها الصغيرين إلى إسرائيل يوم الخميس.

لكن النعش الذي سلمته حماس إلى الصليب الأحمر كان يحتوي على جثمان امرأة مجهولة الهوية.

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