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القمة 129، الأهلي يسعى لتأكيد هيمنته اليوم أمام الزمالك الباحث عن انتفاضة

الأهلي والزمالك،فيتو
الأهلي والزمالك،فيتو

تتجه أنظار جميع عشاق ومتابعي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي، نحو ستاد القاهرة الدولي حيث تتجدد المواجهة الكلاسيكية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في القمة 129، المقرر لها مساء اليوم السبت ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.  

مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك يدخل المباراة تحت ضغط كبير خاصة بعد التعادل المخيب أمام بتروجيت، في أولى مبارياته مع المدير الفني الجديد جوزيه بيسيرو، الذي يسعى لتحقيق أول انتصار رسمي له مع الفريق وإثبات جدارته وإعادة الأبيض للطريق الصحيح.

كما يدرك الفارس الأبيض أن الفوز على الغريم التقليدي قد يكون بمثابة نقطة تحول في موسمه وإعطاء الفريق دفعة قوية لمواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، بجانب أنه سيكون مفتاحًا لاستعادة ثقة جماهيره.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، نظرا لعدة عوامل أبرزها الاستقرار الفني بالإضافة للمستويات الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، حيث يعد الأحمر الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في البطولة.

كما تدخل كتيبة كولر المباراة طامحة في حصد ثلاث نقاط تعيده إلى صدارة الدوري، بجانب أنها تعزز من تفوقه التاريخي في لقاءات القمة على حساب غريمه الأزلي الزمالك وتؤكد هيمنته على الديربي.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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