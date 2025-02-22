حقوق بث وتذاكر مجانية، آل الشيخ يواصل مفاجآته لمباريات الأهلي والهلال بمونديال الأندية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت بشأن مباريات الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأعلنت قناة "إم بي سي مصر 2"، نقل مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها يونيو المقبل.

معالي المستشار تركي آل الشيخ: كل ماتشات الأهلي في كأس العالم للأندية مغطاة حصريا على mbc مصر.. ماذا لو وصل إلى النهائي ؟



يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/bJvqEFWvoc #الكورة_مع_فايق#MBCMASR2 pic.twitter.com/JmRwE5zgtM — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) February 21, 2025

وقال تركي آل الشيخ عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "يهمنا أن يستمتع المواطن العربي بمشاهدة المباريات مجانًا، وقد حصلنا على حقوق بث مباريات دور المجموعات، بالإضافة إلى نصف النهائي والنهائي، ونتفاوض حاليًا على حقوق بث مباريات دور الـ16 والـ8".

وتابع: "سيكون هناك إستوديوهان، أحدهما مخصص لنادي الهلال وسيبث عبر قناة إم بي سي أكشن، والآخر مخصص للأهلي عبر إم بي سي مصر بجودة عالية ومحتوى مميز".

وأضاف: "سنعمل على شراء بعض التذاكر لمباريات الهلال والأهلي، وستُجرى سحوبات للجماهير هناك، كما سنساعد بعض المشجعين من مصر والسعودية على حضور منافسات كأس العالم للأندية، وسنضم نخبة من أفضل المعلقين في الوطن العربي، وستكون التغطية مستمرة على مدار الساعة".

وأكمل: "جميع مباريات الأهلي في البطولة ستكون حصرية على القناة، وإذا تجاوز المراحل ووصل إلى المباراة النهائية، سنقوم بشراء حقوق بث باقي مبارياته".

واختتم: "كما سنوفر مجموعة من التذاكر للجماهير الحاضرة هناك لدعم الأهلي والهلال، وقد نمنح فرصة لخمسة مشجعين من المملكة العربية السعودية وخمسة من مصر للسفر وحضور المباريات".

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