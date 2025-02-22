مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها قمة الأهلي والزمالك ومواجهات البريميرليج

مواعيد مباريات اليوم، تتجه أنظار عشاق الرياضة اليوم السبت 22 فبراير 2025، إلى متابعة عدد كبير من المباريات الهامة التي ستقام اليوم.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد في المباراة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي الدوري المصري، يواجه النادي الأهلي غريمه الزمالك في ديربي من العيار الثقيل.

مواعيد مباريات الدوري المصري:

الأهلي – الزمالك (الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر- أون تايم سبورتس).



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود – الوحدة (16:00 بتوقيت السعودية و3:00 بتوقيت مصر) - قنوات SSC



التعاون – الشباب (5:10 مساءً بتوقيت السعودية و4:10 مساءً بتوقيت مصر)

الاتحاد – الهلال (9:15 مساءً بتوقيت السعودية و8:15 مساءً بتوقيت مصر)

كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة

السعودية – الصين (11:15 صباحًا بتوقيت السعودية، 10:15 صباحًا بتوقيت مصر)

أستراليا – العراق (2:30 مساءً بتوقيت السعودية و1:30 مساءً بتوقيت مصر)



مواعيد الدوري الإنجليزي

إيفرتون – مانشستر يونايتد (3:30 مساءً بتوقيت السعودية و2:30 مساءً بتوقيت مصر) - beIN Sports HD 1.

أرسنال – وست هام يونايتد (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 1.

إيبسويتش تاون – توتنهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 1.

ساوثهامبتون – برايتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية و7:00 مساءً بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 1.



أستون فيلا – تشيلسي (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا – أتلتيكو مدريد (20:30 بتوقيت السعودية 7:30 بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 3.

لاس بالماس – برشلونة (23:00 بتوقيت السعودية 10:00 بتوقيت مصر)- beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

البندقية – لاتسيو (5:00 مساءً بتوقيت السعودية و4:00 مساءً بتوقيت مصر)

تورينو – ميلانو (20:00 بتوقيت السعودية 7:00 بتوقيت مصر) أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

إنتر ميلان – جنوى (22:45 بتوقيت السعودية 9:45 بتوقيت مصر)- أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية و4:30 مساءً بتوقيت مصر)

بوروسيا دورتموند – يونيون برلين (8:30 مساءً بتوقيت السعودية و7:30 مساءً بتوقيت مصر)



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل – موناكو (19:00 بتوقيت السعودية و18:00 بتوقيت مصر)

أوكسير – مرسيليا (23:05 بتوقيت السعودية و22:05 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الوداد – نادي مكناس (6:00 مساءًا بتوقيت السعودية و5:00 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النادي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي (4:00 مساءً بتوقيت السعودية و3:00 مساءًا بتوقيت مصر)

نجم الساحل – نجم المتلوي (4:00 مساءً بتوقيت السعودية و3:00 مساءً بتوقيت مصر)

قوافل قفصة – اتحاد المنستير (4:00 مساءً بتوقيت السعودية و3:00 مساءًا بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوصل – العين (7:15 مساءً بتوقيت السعودية و6:15 مساءً بتوقيت مصر)

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