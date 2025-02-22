بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

في مشهد سينمائي، تمكن متهم جنوب إفريقي من الفرار من المحكمة عبر النافذة قبل أن يقفز بحثا عن حريته ولو بصورة مؤقتة، حيث جرى القبض عليه بعد ذلك.

هروب على طريقة المسلسل الشهير بريزون بريك

ونجح الشاب في الهرب من قاعة محكمة في جوهانسبرج، أثناء محاكمته، الثلاثاء، بتهمة السطو والسرقة، عبر النافذة قبل أن يقفز بطريقة مثيرة ويختفي عن الأنظار، بطريقة تذكر بالمسلسل الشهير "بريزون بريك" الذي يتناول قصة هروب مجموعة من السجناء بطريقة مثيرة.

Burglar evades cops and makes shocking escape from court. pic.twitter.com/fzibDm7pOf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2025

وتمكن أونوشانا ثاندو ساديكي من التهرب من الشرطة أثناء جلسة الاستماع في محكمة جيبي الجزئية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وفق ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت أن ساديكي اندفع عبر باب قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتحدث، قبل أن يتسلل عبر نافذة في الطابق العلوي، وينزل ثلاثة طوابق قبل أن يهرب من المحكمة.

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

رغم جرأته، فقد تمكنت كاميرات المراقبة من التقاط لحظة انزلاقه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار، متجهًا نحو حرية مؤقتة.

لكن مغامرته لم تدم طويلا، إذ أعادت الشرطة القبض عليه في اليوم التالي.

وقالت المتحدثة باسم شرطة "غاوتنغ"، العقيد ديماكاتسو نيفوهولوي: "هرب المتهم أثناء مثوله أمام محكمة جيبي الابتدائية بتهمة السطو والسرقة. لكنه أُعيد القبض عليه لاحقا من قبل فريق تتبع المحكمة، وسيتم توجيه تهمة إضافية إليه بتهمة الهروب من الحجز القانوني".

وفي مقطع فيديو تم تصويره بعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: "عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب".

وأضاف أن القاضي كان ينوي تأجيل المحاكمة، لكنه أراد حسم القضية فورا قائلًا: "أخبرت المحامي الخاص بي أنني أريد إصدار الحكم الآن، لا يهم ما سيكون، لا أريد العودة إلى المحاكمة مرة أخرى".

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