حمادة هلال: ما عنديش أي مشكلة أغني للأهلي وهذا موقفي من جمهور الزمالك

أبدى الفنان حمادة هلال موافقته للغناء للنادي الأهلي، بناء على اقتراح من إحدى شركات الاتصالات التي يتعاون معها في الحملات الدعائية.

حمادة هلال يغني للأهلي

وقال خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار: "لما طرحوا فكرة إني أغني للأهلي كانوا خايفين إني أخسر جمهوري، لكن أنا ما عنديش أي مشكلة وجمهور الزمالك حبايبي وأصحابي".

وتابع حمادة هلال: "أنا بحب الكورة جدًّا، بس أنا من عشاق جيل عملوها الرجالة، تريكة وأحمد حسن وأحمد فتحي".

مسلسل المداح

عن رأيه في مواصلة ابنه يوسف التمثيل، بعد النجاح الذي حققه بظهوره معه في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" قال حمادة هلال: "أنا نفس اللي أبونا ربانا بيه هربي ولادي بيه، بمعنى أنت حابب حاجة كمل فيها، بس ليها أصول وطريقة"..

وأضاف حمادة هلال أنه نصح ابنه يوسف قائلًا: "لو عايز تمثل خد من خبرتي والسن دا بلاش تمثل فيه، لو كملت الأطفال لما بيكبروا بيتظلموا وبتبقى كسرة خاطر كبيرة".

مسلسلات رمضان 2025

ويخوض حمادة هلال سباق دراما رمضان 2025 من خلال الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، تحت عنوان "أسطورة العهد".

ابطال مسلسل المداح

"المداح: أسطورة العهد" تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، تامر شلتوت، أحمد بدير، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، يسرا اللوزي، دارين حداد، جوري بكر، طارق النهري، هبة عبدالغني وآخرين.

مسلسل المداح والقنوات العارضة

ويعرض مسلسل المداح عبر قناة MBC مصر ومنصة "شاهد".

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