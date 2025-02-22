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ثقافة وفنون

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان يوزع الأموال
محمد رمضان يوزع الأموال على المعجبين في الشارع، فيتو

محمد رمضان، أثار مقطع فيديو محير تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يقوم بتوزيع "رزم" الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، وسط تجمهر كبير حوله، جدلًا كبيرًا عن قصة الأموال التي يقوم بتوزيعها.

 

توزيع رزم من الأموال 

ويظهر في الفيديو الفنان محمد رمضان  يوزع “رزم” من الأموال على أحد الأشخاص ثم يقوم بتقبيله واحتضانه، وبعدها منحه الحراس سترة حمراء، قام رمضان بوضعها على كتف الشخص بعد منحه المال، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور الحاضر، الذي حاول الوصول إلى رمضان، لكن الحراس فرضوا حراسة مشددة على رمضان.

محمد رمضان يغني للأهالي في الشارع

واستغل رمضان وجود محبيه من حوله، وقرر مشاركتهم الغناء، بعدما قدم معهم جزءًا من أغنية "نمبر وان"، وشاركوه الغناء، وهو ما كانت توثقه الكاميرات.

ذلك المشهد الذي أثار جدلًا واسعًا، ودفع الجميع إلى السؤال عن قصة الأموال التي يقوم رمضان بتوزيعها على الجمهور في الشارع، وهل هي حقيقية أم عمل يقوم بتصويره.

 

برنامج مدفع رمضان

واتضح أن هذه اللقطات يقوم رمضان بتصويرها ضمن برنامجه الجديد "مدفع رمضان" الذي يعرض يوميًّا في شهر رمضان المقبل عبر شاشة "دي إم سي" مصر.

وظهر الحراس المحيطون برمضان وهم يرتدون القبعات والقمصان المطبوع عليها اللوجو الخاص بالبرنامج، حيث كتب عليها "مدفع رمضان".

ولم يفصح محمد رمضان عن الطبيعة الرسمية للبرنامج، لكن مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في بعض المناطق الشعبية، كشفت عن كون الفنان محمد رمضان يقيم بعض المسابقات، ويمنح الجمهور الجوائز في تجربته الجديدة.

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الفنان محمد رمضان رزم” من الأموال برنامج مدفع رمضان

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