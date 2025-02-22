قلق أم غرور، تصريحات مثيرة لـ صلاح عن هالاند قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول ضد مانشستر سيتي، أطلق الفرعون المصري محمد صلاح تصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عندما أشار الجناح المصري إلى أن حياة مهاجم "السيتي"، إرلينج هالاند، أسهل منه.

مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ويواجه مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد"، نظيره نادي ليفربول غدًا الأحد 23 فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨 Mo Salah: “I respect Erling Haaland a lot”.



“He’s a striker, so his life is a bit easier! For a winger to have such a record is quite difficult. Every winger can confirm that”.



“So, I see it differently between us, because he’s a striker and I’m a winger”, told SkyDE. pic.twitter.com/k0sb09W0lu February 21, 2025

وقال صلاح خلال تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا" إن "حياة هالاند أسهل"، كونه مهاجمًا قريبًا من المرمى، مما يمكنه من تسجيل أكبر عدد من الأهداف، بخلاف حياة اللاعب الذي يشغل مركز الجناح (صلاح يلعب في مركز الجناح الأيمن).

صلاح يواجه هالاند

وعن مواجهة هالاند أضاف صلاح: "أحترمه كثيرًا، لم نتحدث إلا مرة واحدة عقب مباراتنا الأخيرة، لكنه مهاجم، لذا فإن حياته أسهل، وأتمنى له التوفيق بالطبع".

وتابع: "حياته أسهل لأنه يلعب كمهاجم، وعلى عكس مركز الجناح، يكون من الصعب تسجيل هذا العدد من الأهداف، يمكن لأي لاعب جناح أن يؤكد لك ذلك".

وأكمل النجم المصري: "لهذا السبب أرى أن الأمر مختلف بيننا، فهو مهاجم وأنا جناح".

موقف هالاند في المشاركة بمباراة ليفربول

وتبقى مشاركة هالاند في لقاء ليفربول محل شك، في ظل معاناة المهاجم النرويجي من الإصابة التي غيبته عن مباراة ريال مدريد الأربعاء الماضي في إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريقه 1-3 وخروجه من المسابقة القارية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفًا، متقدمًا بفارق خمسة أهداف عن هالاند، الذي يحتل المركز الثاني.

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