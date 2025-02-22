السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،فيتو
حالة الطقس اليوم،فيتو
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الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم  السبت 22 فبراير 2025 ثاني أيام الموجة الباردة.

وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم يشهد اضطرابا بحركة الملاحة البحرية على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يصل (3-4 أمتار) لتسود أجواء شتوية، مطالبة باتخاذ اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم

كما أكدت الأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة الباردة نهارا شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

ولفتت أيضا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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الطقس اليوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية حركة الملاحة البحرية حالة الطقس اليوم خريطة سقوط الأمطار اليوم

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