أخبار الفن اليوم، محمد رمضان يفاجئ أهالي السيدة زينب، قائمة أعمال dmc في رمضان، أحمد سعد يطرح "خط أحمر" رفضا لتهجير الفلسطينيين

شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كالاتي

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير برنامجه الجديد مدفع رمضان، الذي من المقرر عرضه علي شاشة DMC في رمضان 2025، عقب أذان المغرب.

ويواصل محمد رمضان اليوم الجمعة، تصوير برنامج مدفع رمضان في منطقة السيدة زينب وسط الأهالي.

وظهر في صندوق زجاجي محمول علي سيارة ضخمة، وجمع أحلام أهالي المنطقة في ورقة، حيث إن كل شخص كتب حلمه.

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعما لقرار القيادة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

الأغنية غناء أحمد سعد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج أسامة الهندي، وإخراج أكرم فاروق، وتقول كلماتها: "سلام مربع لمليون كيلو متر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع، لإرادة وطنية ولكلمة حق ووقفة قوية، إحنا خطوطنا الحمراء أهيه، في كلامنا مش هنرجع".

مسلسلات رمضان 2025، خريطة أعمال شاشة dmc

تعرض شاشة DMC خلال شهر رمضان المبارك عددا من المسلسلات المختلفة تتنوع ما بين الدراما والأكشن



ويعرض مسلسل وتقابل حبيب والتي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز ويشاركها البطولة كريم فهمي عبر شاشة Dmc طوال الشهر الكريم

يعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين في رمضان 2025 بشكل حصري علي شاشة ON

أعلنت قناة ON عرض مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق عبر شاشتها في رمضان.

كشف الفنان جمال يوسف حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت حدوث مشاجرة بينه وبين المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.



وقال الفنان جمال يوسف في تصريح خاص لفيتو: “إنه لا يوجد مطلقا أي أزمة بينه وبين المخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن هذه الأنباء ليست لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل سيد الناس”.

وصلت النجمة أنغام منذ قليل، إلي مسرح فبراير الكويت 2025، للمشاركة في حفل تكريم عبدالله الرويشد علي مسيرته الفني

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.



تستعد الفنانة مي سليم خلال الفترة المقبلة لطرح عدة أغاني جديدة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وسجلت مي سليم في الاستديو عدد من الأغاني والتي من المفترض طرحهما قريبا على منصات الموسيقى.

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