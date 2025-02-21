أخبار الفن اليوم، محمد رمضان يفاجئ أهالي السيدة زينب، قائمة أعمال dmc في رمضان، أحمد سعد يطرح "خط أحمر" رفضا لتهجير الفلسطينيين
شهدت الساحة الفنية اليوم العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كالاتي
محمد رمضان يواصل تصوير مدفع رمضان، ويفاجئ أهالي السيدة زينب
يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير برنامجه الجديد مدفع رمضان، الذي من المقرر عرضه علي شاشة DMC في رمضان 2025، عقب أذان المغرب.
ويواصل محمد رمضان اليوم الجمعة، تصوير برنامج مدفع رمضان في منطقة السيدة زينب وسط الأهالي.
وظهر في صندوق زجاجي محمول علي سيارة ضخمة، وجمع أحلام أهالي المنطقة في ورقة، حيث إن كل شخص كتب حلمه.
أحمد سعد يطرح أغنية "خط أحمر" رفضا لتهجير الفلسطينيين
طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعما لقرار القيادة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
الأغنية غناء أحمد سعد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج أسامة الهندي، وإخراج أكرم فاروق، وتقول كلماتها: "سلام مربع لمليون كيلو متر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع، لإرادة وطنية ولكلمة حق ووقفة قوية، إحنا خطوطنا الحمراء أهيه، في كلامنا مش هنرجع".
مسلسلات رمضان 2025، خريطة أعمال شاشة dmc
تعرض شاشة DMC خلال شهر رمضان المبارك عددا من المسلسلات المختلفة تتنوع ما بين الدراما والأكشن
ويعرض مسلسل وتقابل حبيب والتي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز ويشاركها البطولة كريم فهمي عبر شاشة Dmc طوال الشهر الكريم
دراما رمضان 2025، عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين بشكل حصري على شاشة ON
يعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين في رمضان 2025 بشكل حصري علي شاشة ON
مسلسل شباب امرأة على شاشة قناة ON في رمضان
أعلنت قناة ON عرض مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق عبر شاشتها في رمضان.
مسلسلات رمضان 2025، حقيقة نشوب مشاجرة بين جمال يوسف ومحمد سامي في كواليس سيد الناس
كشف الفنان جمال يوسف حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت حدوث مشاجرة بينه وبين المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.
وقال الفنان جمال يوسف في تصريح خاص لفيتو: “إنه لا يوجد مطلقا أي أزمة بينه وبين المخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن هذه الأنباء ليست لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل سيد الناس”.
أنغام تصل مسرح فبراير الكويت للمشاركة في ليلة تكريم عبدالله الرويشد
وصلت النجمة أنغام منذ قليل، إلي مسرح فبراير الكويت 2025، للمشاركة في حفل تكريم عبدالله الرويشد علي مسيرته الفني
مسلسلات رمضان 2025، شاهد البوستر الرسمي لمسلسل لام شمسية
مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.
مي سليم تسجل مجموعة أغاني جديدة
تستعد الفنانة مي سليم خلال الفترة المقبلة لطرح عدة أغاني جديدة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.
وسجلت مي سليم في الاستديو عدد من الأغاني والتي من المفترض طرحهما قريبا على منصات الموسيقى.
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