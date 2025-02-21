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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد البوستر الرسمي لمسلسل لام شمسية

بوستر مسلسل لام شمسية،
بوستر مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، البوستر الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

بوستر مسلسل لام شمسية 

وتصدر البوستر أبطال العمل كل من أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، وغيرهم. 

مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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