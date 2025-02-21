الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، غادة عبدالرازق تواصل تصوير شباب امرأة في الحي القديم

شباب امرأة
شباب امرأة

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير عدد من المشاهد الخارجية من مسلسل “شباب امرأة” داخل الحي الشعبي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمشاهد التي يتم تصويرها حاليًَا تجمعها بالفنانة لبنى ونس التى تشارك في أحداث العمل.

 

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

 

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

 

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