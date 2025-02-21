الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل شباب امرأة على شاشة قناة ON في رمضان

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أعلنت قناة ON عرض مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق عبر شاشتها في رمضان.

ونشرت القناة بوستر المسلسل عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت: انتظروا مسلسل شباب امرأة على شاشة ON في رمضان.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب،  من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

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