الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يواصل تصوير مدفع رمضان، ويفاجئ أهالي السيدة زينب

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير برنامجه الجديد مدفع رمضان، الذي من المقرر عرضه علي شاشة DMC في رمضان 2025، عقب أذان المغرب. 

برنامج مدفع رمضان 

ويواصل محمد رمضان اليوم الجمعة، تصوير برنامج مدفع رمضان في منطقة السيدة  زينب وسط الأهالي. 

وظهر في صندوق زجاجي محمول علي سيارة ضخمة، وجمع أحلام أهالي المنطقة في ورقة، حيث إن كل شخص كتب حلمه.

ويقدم النجم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2025، برنامج مدفع رمضان عبر شاشة DMC طوال الشهر الكريم.

تفاصيل برنامج مدفع رمضان 

وبرنامج  مدفع رمضان هو محتوى إنساني يستهدف عددا من الجمهور لمنحهم جوائز البرنامج، ويظهر محمد رمضان خلال الحلقات بعدد من الشخصيات منها صبي القهوجي وسواق التوكتوك، بالإضافة إلي أنه سيظهر بشخصية شبيهة شخصية نخنوخ التي قدمها أشرف عبد الباقي في فيلم لخمة راس.

وعرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للبرنامج وقال: “رمضان في رمضان.. رمضان في رمضان".
وكان الفنان محمد رمضان قد شوق جمهوره عن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم 2025 على قناة DMC.

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال “رمضان”: إن البرنامج حقيقي وليس مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إسعاد جمهوره، خاصة بعدما اعتقد البعض أنه مجرد مزحة.

موعد عرض برنامج مدفع رمضان

وأوضح محمد رمضان أن “مدفع رمضان” سيُعرض مباشرة بعد أذان المغرب، مؤكدًا أنه يقدم “دراما من نوع جديد”، معربًا عن ثقته في نجاحه.

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