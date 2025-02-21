الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، حقيقة نشوب مشاجرة بين جمال يوسف ومحمد سامي في كواليس سيد الناس

جمال يوسف، فيتو
جمال يوسف، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، كشف الفنان جمال يوسف حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، وزعمت حدوث مشاجرة بينه وبين المخرج محمد سامي في كواليس مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

مسلسل سيد الناس 

وقال الفنان جمال يوسف في تصريح خاص لفيتو: “إنه لا يوجد مطلقا أي أزمة بينه وبين المخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن هذه الأنباء ليست لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل سيد الناس”. 

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد، حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قد قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا.

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مسلسل سيد الناس سيد الناس مسلسل سيد الناس لعمرو سعد جمال يوسف

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