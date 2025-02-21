دراما رمضان 2025، عرض مسلسل النص لـ أحمد أمين بشكل حصري على شاشة ON

مسلسلات رمضان 2025، يخوض النجم أحمد أمين سباق رمضان 2025 بمسلسله الجديد النص.

مسلسل النص في رمضان 2025

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين في رمضان 2025، فقط حصريا عبر شاشة ON E.

تفاصيل مسلسل النص

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.

ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

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