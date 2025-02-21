الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد يطرح أغنية "خط أحمر" رفضا لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

أحمد سعد
أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر"، دعما لقرار القيادة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

 

الأغنية غناء أحمد سعد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج أسامة الهندي، وإخراج أكرم فاروق، وتقول كلماتها: "سلام مربع لمليون كيلو متر مربع، قاعد على عرش تاريخ العالم متربع، لإرادة وطنية ولكلمة حق ووقفة قوية، إحنا خطوطنا الحمراء أهيه، في كلامنا مش هنرجع".

على الجانب الآخر، كان النجم أحمد سعد ، قد افتتح بطولة الجولف العالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية تحت شعار كامل العدد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه بأحدث ألبوماته “حبيبنا”.

حفل أحمد سعد في السعودية

وقدم أحمد سعد خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح، بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبومه الجديد حبيبنا.

 

وكان الفنان أحمد سعد، قد احتفل، بنجاح ألبومه الجديد حبيبنا وسط نجوم الفن في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

 

 

وتألق أحمد سعد، خلال حفل “ألبوم حبيبنا” بأغنية مفتقدني وسط تفاعل كبير من الحضور وصناع الألبوم


 

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