الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تصل مسرح فبراير الكويت للمشاركة في ليلة تكريم عبدالله الرويشد (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

وصلت النجمة أنغام منذ قليل، إلي مسرح فبراير الكويت 2025، للمشاركة في حفل تكريم عبدالله الرويشد علي مسيرته الفنية 

حفل تكريم عبدالله الرويشد

ومن المفترض أن تتألق أنغام خلال حفل تكريم عبدالله الرويشد بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي عاشت مع الجمهور.

وفي شهر يوليو الماضي أثار الفنان عبد الله الرويشد، قلق جمهوره، بعد ظهوره فى المانيا، لقضاء فترة علاج، وهو على  كرسى متحرك.

في هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لـ et بالعربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لعبد الله الرويشد مع مجموعة من أصدقائه الذين زاروه  في ألمانيا حيث يتلقى العلاج.

وكشف خالد الرويشد نجل المطرب عبد الله الرويشد  في وقت سابق عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالده وقال أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد.

وأضاف خالد الرويشد: الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجي تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل.

 

عبد الله الرويشد


وتعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل إثرها إلى المستشفى

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حفل تكريم عبدالله الرويشد النجمة أنغام أنغام تكريم عبدالله الرويشد فبراير الكويت 2025

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