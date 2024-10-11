الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

عبدالله الرويشد يعود إلي الكويت في هذا الموعد

الفنان عبدالله الرويشد،
الفنان عبدالله الرويشد، فيتو

يستعد الفنان عبد الله الرويشد ، للعودة إلي الكويت  بعد رحلة علاج طويلة له في ألمانيا استمرت شهور، ومن المفترض أن يعود عبدالله الرويشد إلي الكويت يوم 17 أكتوبر الجاري 

وفي شهر يوليو الماضي أثار الفنان عبد الله الرويشد، قلق جمهوره، بعد ظهوره فى المانيا، لقضاء فترة علاجه، وهو على  كرسى متحرك.

في هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية لـ et بالعربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لعبد الله الرويشد مع مجموعة من أصدقائه الذين زاروه  في ألمانيا حيث يتلقى العلاج.

وكشف خالد الرويشد نجل المطرب عبد الله الرويشد  في وقت سابق عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية.

وكتب خالد الرويشد على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالده وقال أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد.

وأضاف خالد الرويشد: الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجي تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل.

 

عبد الله الرويشد


وتعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل إثرها إلى المستشفى.

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