أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، ارتفاع الذهب، سقوط صيد ثمين بقضية سفاح المعمورة، ترامب يهدد زيلينسكي، صلاح يحطم أسطورة ميسي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًّا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الماضي حيث يترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

القادم صعب، الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتعلن عن 4 ظواهر تضرب البلاد لمدة أسبوع

حالة الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 20 فبراير، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير 2025.

في ليلة واحدة، محمد صلاح يحطم أسطورة سواريز وميسي بالدوريات الخمسة الكبرى

الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه في البريميرليج، بعد هدفه الذي سجله أمس الأربعاء في شباك أستون فيلا، بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

قبل التسليم اليوم، تفاصيل رحلة التوابيت الأولى من حماس إلى إسرائيل

للمرة الأولى منذ بدء عمليات التبادل، تسلم حركة حماس، اليوم الخميس، جثامين 4 إسرائيليين رهائن إلى السلطات الإسرائيلية.

القبض على صديق سفاح المعمورة والتحقيق معه

ألقى فريق البحث والتحقيقات في قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، القبض على مشتبه به جديد في القضية يدعى “ب.ح” وهو كان صديق السفاح وأحد الموكلين عنده في قضايا تخص إيصالات أمانة وإقراض بالربا حيث تحوم الشكوك حوله بمشاركة المتهم الأساسي في تلك الجرائم.

مكبل اليدين والقدمين، أول ظهور لمدير مستشفى كمال عدوان بعد اعتقاله (فيديو)

نشرت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء أول مقطع فيديو للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان والذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر الماضي أثناء اقتحام المستشفى في قطاع غزة.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025 ارتفاع ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية بالصاغة، بعد تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

5 أسباب وراء انهيار مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، منها مرموش وهالاند

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، تأتي الرياح بما لايشتهي بيب جوارديولا، الذي دخل في مواجهة ريال مدريد لتعويض خسارة مانشستر سيتي (3-2) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن الأمور لم تسر كما كان يتوقع بيب جوارديولا ولاعبوه، إذ وجدوا أنفسهم عاجزين عن مجاراة قوة ريال مدريد الذي فرض سيطرته منذ الدقيقة الأولى.

أحمد العوضي: ممكن آكل كبدة نية طول رمضان ولو قابلت عصام السقا في نهار رمضان هفطر (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، أجاب الفنان أحمد العوضي عن أسئلة سريعة، في لقاء مع تلفزيون أبو ظبي على هامش حفل انطلاق الدورة البرامجية الرمضانية، كشف عن الكثير من أسراره الرمضانية.

ترامب: زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وعليه التحرك بسرعة وإلا سيخسر بلاده

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن فلاديمير زيلينسكي "نجح في التلاعب" بالرئيس السابق جو بايدن وجعل الولايات المتحدة تدفع 350 مليار دولار للدخول في حرب لم تكن لتبدأ لو كان ترامب رئيسًا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس 20 فبراير 2025 عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

لحظة سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

أظهرت لقطات صادمة لحظة سقوط عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ديلبرت هوسمان من ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ بالولاية.

اليوم، محافظ الإسكندرية يفتتح الملتقى التوظيفي الكبير لخريجي المدارس الفنية

يفتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الاسكندرية، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الملتقى التوظيفي الكبير لخريجي المدارس الفنية.

البنتاجون يعتزم تخفيض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار، أي بما يعادل 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا

هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا، أحرز النجم المصري اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى أستون فيلا خلال لقاء الفريقين على ملعب "فيلا بارك" بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

في شكوى غريبة، سيدة تقاضي عيادة تخصيب صناعي بسبب لون بشرة الطفل

في شكوى غريبة من نوعها، تقاضي امرأة أمريكية من ولاية جورجيا عيادة إخصاب، بعد خطأ في التلقيح الصناعي (IVF)، حيث قام الموظفون بزراعة جنين خاطئ وأنجبت طفلا هو بيولوجيا لزوجين آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.