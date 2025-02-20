الخميس 20 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي: ممكن آكل كبدة نية طول رمضان ولو قابلت عصام السقا في نهار رمضان هفطر (فيديو)

الفنان أحمد العوضي،
الفنان أحمد العوضي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، أجاب الفنان أحمد العوضي عن أسئلة سريعة، في لقاء مع تلفزيون أبو ظبي على هامش حفل انطلاق الدورة البرامجية الرمضانية، كشف عن الكثير من أسراره الرمضانية.

ورد “العوضي” على سؤال "لو حد حكم عليك تاكل أكلة واحدة طول رمضان تاكل ايه؟" ليجيب: "كبدة نية"، والمشروب الذي يمكن أن يغضب إن لم يتواجد على سفرته الرمضاني، أجاب: "بلح باللبن".

وعن الفنان الذي لو رآه في نهار رمضان يُفطره، قال: "عصام السقا".

 

مسلسل فهد البطل وأبطاله

يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل"، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبدالعظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

قنوات عرض مسلسل فهد البطل

 ويعرض مسلسل فهد البطل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المقبل.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

ونشر الفنان أحمد العوضي، البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”.

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