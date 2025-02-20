القادم صعب، الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتعلن عن 4 ظواهر تضرب البلاد لمدة أسبوع

حالة الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الخميس 20 فبراير، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 25 فبراير 2025.

حالة الطقس اليوم الخميس

وعن حالة الطقس اليوم الخميس حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتوقعت أن يصل ارتفاع الأمواج من ( 4:2.5 أمتار) وسرعة الرياح (40: 60 كم/ س).

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى أن اليوم الخميس، يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

كما حذرت الأرصاد من أمطار اليوم، مؤكدة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على مناطق متفرقة، تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

وحذرت الأرصاد الجوية أيضًا من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20



العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 12



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 18

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

حالة الطقس غدا الجمعة 21 فبراير إلى الثلاثاء 25 فبراير 2025

وكشفت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع بداية من الجمعة 21 فبراير 2025 حتى الثلاثاء 25 فبراير 2025 أن تشهد حالة الطقس موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء حيث تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين (2:3) درجة مع وجود نشاط في الرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

كما تشهد حالة الطقس خلال هذه الفترة فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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