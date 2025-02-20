الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس 20 فبراير 2025 عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جالاتا سراي × ألكمار - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2

ستيوا بوخارست × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4

جليمت × تفينتي أنشخيدة - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

روما × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1

فيكتوريا بلزن × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي إن سبورت 4

أياكس أمستردام × سان جيلواز - 10 مساء | بي إن سبورت 3

أندرلخت × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 1

ريال سوسيداد × ميتييلاند - 10 مساء | بي إن سبورت 2

 

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × العروبة - 5:15 مساء | SSC SPORTS

الفيحاء × الخليج - 5:30 مساء | SSC SPORTS

الرياض × الرائد - 7 مساء | SSC SPORTS

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي لدوري السعودي الخليج الرياض الرائد ريال سوسيداد أياكس أمستردام

مواد متعلقة

موقعة روما ضد بورتو تشعل إياب ملحق الدوري الأوروبي

نتائج مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، روما يتعادل مع بورتو 1-1 في ذهاب ملحق ثمن النهائي (صور)

ألكمار الهولندي يكتسح جالطة سراي برباعية في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

القبض على صديق سفاح المعمورة والتحقيق معه

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

في ليلة واحدة، محمد صلاح يحطم أسطورة سواريز وميسي بالدوريات الخمسة الكبرى

دوري أبطال أوروبا، اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي

القبض على قاتل زوجته أمام والدتها وأطفالها الثلاثة في الفيوم

منوعات

المزيد

أحدث حوادث الطيران الأمريكية، تصادم طائرتين في ولاية أريزونا (فيديو)

فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية