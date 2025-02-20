مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 فبراير 2025 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس 20 فبراير 2025 عدد من المباريات القوية في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
جالاتا سراي × ألكمار - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
ستيوا بوخارست × باوك سالونيكا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4
جليمت × تفينتي أنشخيدة - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3
روما × بورتو - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1
فيكتوريا بلزن × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي إن سبورت 4
أياكس أمستردام × سان جيلواز - 10 مساء | بي إن سبورت 3
أندرلخت × فنربخشة - 10 مساء | بي إن سبورت 1
ريال سوسيداد × ميتييلاند - 10 مساء | بي إن سبورت 2
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفتح × العروبة - 5:15 مساء | SSC SPORTS
الفيحاء × الخليج - 5:30 مساء | SSC SPORTS
الرياض × الرائد - 7 مساء | SSC SPORTS
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