الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا، أحرز النجم المصري  اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى أستون فيلا خلال لقاء الفريقين على ملعب "فيلا بارك" بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

هدف صلاح في أستون فيلا

وجاء هدف محمد صلاح في مرمي أستون فيلا اليوم في الدقيقة 30.

 

ليفربول وأستون فيلا

وسجل تيليمنز لاعب أستون فيلا هدف التعادل في مرمى ليفربول بالدقيقة 38 وقبل نهاية الشوط الأول سجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أولى ويتكينز.

اللاعب محمد صلاح

وسجل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى أستون فيلا بالدقيقة 61 بصناعة من محمد صلاح على ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

شاهد هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا 

أهداف محمد صلاح

وابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عن الإبداع لاعب مانشستر سيتي بفارق خمسة أهداف.

وسجل صلاح هدفه 24 في 26 مباراة خاضها مع الريدز في الدوري خلال الموسم الجاري، متصدرا ترتيب هدافي البريمرليج.

ويأتي صلاح أيضا في المركز الأول كأفضل صانعي الأهداف برصيد 15 تمريرة حاسمة، ما يعني أن مساهماته التهديفية وصلت إلى 39 مساهمة حتى الآن.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب يصنع أكثر من 10 أهداف في مباريات البريميرليج خارج قواعد ناديه خلال موسم واحد.

ويبتعد النجم المصري بخمسة أهداف عن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وصاحب جائزة أفضل هداف في الموسم الماضي الذي يملك حاليا 19 هدفا.

ويأتي النيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنيجهام فورست في المركز الثالث برصيد 18 هدفا، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل في المركز الرابع برصيد 17 هدفا.

 تعرف علي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

محمد صلاح ليفربول 24 هدفا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفا 
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا 
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا 
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا 
ماثيوس كونيا وولفرهامبتون 12 هدفا 
أولي واتكينز أستون فيلا 11 هدفا 
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا 
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 10 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح هدف محمد صلاح في مرمي استون فيلا تعرف علي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي شاهد هدف محمد صلاح أهداف محمد صلاح هدف صلاح في استون فيلا ليفربول واستون فيلا اللاعب محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي ليفربول ضد أستون فيلا الدوري الإنجليزي اليوم

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يفقد نقطتين في صراع البريميرليج أمام أستون فيلا

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي بين ليفربول وأستون فيلا بعد 75 دقيقة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

بعد سقوط قتلى وجرحى في الجيش الكويتي، حالة حزن عارمة تجتاح البلاد

القبض على صديق سفاح المعمورة والتحقيق معه

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

دوري أبطال أوروبا، اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

منوعات

المزيد

أحدث حوادث الطيران الأمريكية، تصادم طائرتين في ولاية أريزونا (فيديو)

فورت نوكس، قصة أكبر خزينة ذهب سرية في العالم

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية