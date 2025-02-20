ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام أستون فيلا

هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا، أحرز النجم المصري اللاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الهدف الأول لفريقه في مرمى أستون فيلا خلال لقاء الفريقين على ملعب "فيلا بارك" بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح في أستون فيلا

وجاء هدف محمد صلاح في مرمي أستون فيلا اليوم في الدقيقة 30.

ليفربول وأستون فيلا

وسجل تيليمنز لاعب أستون فيلا هدف التعادل في مرمى ليفربول بالدقيقة 38 وقبل نهاية الشوط الأول سجل أستون فيلا الهدف الثاني عن طريق أولى ويتكينز.

اللاعب محمد صلاح

وسجل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى أستون فيلا بالدقيقة 61 بصناعة من محمد صلاح على ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

شاهد هدف محمد صلاح في مرمى أستون فيلا

🇪🇬⚽️ محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول



صلاح يبصم على هدفه الخامس عشر خارج الديار لليفربول 🤩#الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mNvU1wnh7r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

أهداف محمد صلاح

وابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عن الإبداع لاعب مانشستر سيتي بفارق خمسة أهداف.

وسجل صلاح هدفه 24 في 26 مباراة خاضها مع الريدز في الدوري خلال الموسم الجاري، متصدرا ترتيب هدافي البريمرليج.

ويأتي صلاح أيضا في المركز الأول كأفضل صانعي الأهداف برصيد 15 تمريرة حاسمة، ما يعني أن مساهماته التهديفية وصلت إلى 39 مساهمة حتى الآن.

وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب يصنع أكثر من 10 أهداف في مباريات البريميرليج خارج قواعد ناديه خلال موسم واحد.

ويبتعد النجم المصري بخمسة أهداف عن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وصاحب جائزة أفضل هداف في الموسم الماضي الذي يملك حاليا 19 هدفا.

ويأتي النيوزيلندي كريس وود لاعب نوتنيجهام فورست في المركز الثالث برصيد 18 هدفا، والسويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل في المركز الرابع برصيد 17 هدفا.

تعرف علي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 24 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا

ماثيوس كونيا وولفرهامبتون 12 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 11 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 10 أهداف

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