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خارج الحدود

البنتاجون يعتزم تخفيض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار، أي بما يعادل 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق.

 وقال "البنتاجون" في بيان له: "التعديلات مقررة بمستوى 8 بالمئة من ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية 2026، والتي تبلغ في المجموع نحو 50 مليار دولار".

وأشارت الوزارة إلى أنها تنوي تشكيل قائمة بالتعديلات المحتملة على ميزانية الدفاع، وسيتم إعادة توزيع الأموال الموفرة حسب الأولويات في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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