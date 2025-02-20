القبض على صديق سفاح المعمورة والتحقيق معه

سفاح الإسكندرية، ألقى فريق البحث والتحقيقات في قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، القبض على مشتبه به جديد في القضية يدعى “ب.ح” وهو كان صديق السفاح وأحد الموكلين عنده في قضايا تخص إيصالات أمانة وإقراض بالربا حيث تحوم الشكوك حوله بمشاركة المتهم الأساسي في تلك الجرائم.

وتجري جهات التحقيق استجواب المشتبه فيه وعلاقته بالجرائم التي ارتكبت، ليرتفع عدد المقبوض عليهم معه إلى 6 أشخاص (3 سيدات و3 رجال).

مشتبه به جديد في قضية سفاح المعمورة

وأكد محمد سامي، محامي أسره الضحية الثانية تركية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “ب ح” كمشتبه به في قضية سفاح المعمورة، وذلك للعلاقة الوطيدة بينهم وما هو معروف عنهم، لافتًا إلى أن أسرة المجني عليها تركية عبد العزيز طالبت بدفن رفاتها وتقديم المتهم للعدالة وتوقيع أقصى عقاب عليه.

فحص شقة جديدة

يجري فريق البحث والتحقيقات في قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، فحص لإحدى الشقق بنطاق قسم شرطة المنتزة ثان.

ضحية رابعة لسفاح المعمورة

يأتي ذلك بعد أن توصل الفريق إلى معلومات جديدة عن تلك الشقة، ومن المرجح العثور على جثة رابعة.

ووصل عدد الشقق التي استأجرها سفاح المعمورة إلى 28 شقة في الإسكندرية والمحافظات منهم 18 شقة بالإسكندرية متركز أغلبها في نطاق قسمي منتزه أول ومنتزه ثانٍ وبينهم شقة تمليك بالقاهرة.

سفاح المعمورة

ودخلت قضية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، أسبوعها الثاني إلا أنه كل يوم تتكشف أحداث جديدة عن هذا السفاح وكيفية اختيار ضحاياه وقتلهم، ووجود من ساعده في هذا.

تفاصيل صادمة في مقتل الضحية الثانية

وبحسب التحقيقات والتحريات في مقتل الضحية الثانية للمتهم "تركية عبد العزيز" 63 سنة وذلك بحسب جواز سفرها، فإنه كان لديها مبلغًا ماليًّا كبيرًا، وهو ما كانت تعلمه المتهمة الثانية مع سفاح المعمورة.

والمتهمة المحجوزة حاليًّا قيد التحقيقات كانت تقوم بصرف معاش المجني عليها شهريًا والذي يبلغ حوالي أربعة آلاف و500 جنيه، والذي كانت المجني عليها تقتسمه مع شقيقها الكفيف لإعطاء أفراد أسرة المجني عليها انطباعًا بأنها لا تزال على قيد الحياة.

ووفق التحقيقات كانت توجد سابق معرفة بين المتهمة (ن) والمجني عليها التي تملك كشكًا قريبًا من مستشفى كائنا بالمنتزه أثناء تردد المتهمة على المستشفى.

وخلال التعارف بينهما روت لها المجني عليها أنها تملك شقة بالمندرة بحري تطل على البحر، مكونة من حجرتين وتقوم بتأجيرها كل موسم؛ وأنه كانت وقعت بينها وبين السمسار مشكلة لرغبته في شراء الشقة بثمن بخس وقدره حوالي مليونين جنيه، وعندما رفضت اعتدى عليها بالضرب ورفعت قضايا ضده،تبين ولديها في البنك ما يقرب من ربع مليون جنيه بعد أن باعت شقة في عام 2019 في منطقة فلمنج واقتسمت ثمنها مع اثنين من أشقائها.

وعلى إثر ذلك رشحت المتهمة (ن) صديقها سفاح المعمورة بدعوى أنه محامٍ حقوقي يدافع عن الفقراء دون مقابل، وأنه خريج شريعة الأزهر ورجل تقي. تم التعارف العام الماضي في المحكمة

وكانت تقيم معه ومعها أولادها وقت القبض عليه، ادعت المتهمة أنها كانت إقامة مؤقتة بعد أن تعرفت عليه عن طريق صديقتها المتهمة الثالثة التي أرشدت القوة الأمنية إلى موقع الجثث عند فحص بلاغ النجدة بوجود مشاجرة داخل الشقة.

ووفق أقوال أفراد أسرتها ومحاميها، أن تركية كانت سيدة شديدة الحرص، وتحمل أوراقها معها دائمًا وكذلك بطاقة الفيزا الخاصة بها التي تضع عليها الرقم السري الخاص بها



والقتيلة لديها أربعة أشقاء، اثنان من الرجال أحدهما كفيف واثنتان من النساء، ولم تكن متزوجة وليس لديها أبناء، وتعيش في منزل الأسرة بمفردها في منطقة الطابية التابعة لدائرة المنتزه.



المتهمة المحجوزة حاليًّا قيد التحقيقات كانت تقوم بصرف معاش المجني عليها شهريًّا والذي يبلغ حوالي أربعة آلاف و500 جنيه، والذي كانت المجني عليها تقتسمه مع شقيقها الكفيف لإعطاء أفراد أسرة المجني عليها انطباعًا بأنها لا تزال على قيد الحياة.

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