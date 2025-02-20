في ليلة واحدة، محمد صلاح يحطم أسطورة سواريز وميسي بالدوريات الخمسة الكبرى

الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه في البريميرليج، بعد هدفه الذي سجله أمس الأربعاء في شباك أستون فيلا، بالجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يحطم سواريز

وبات محمد صلاح، وفقا لشبكة أوبتا، أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 15 هدفًا خارج أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطما الرقم السابق والذي كان يمتلكه المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بـ14 هدفا في موسم 2013-2014.

محمد صلاح يصطاد ميسي

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فقد بات محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 10 مباريات في موسم واحد بأحد الدوريات الخمسة الكبرى منذ الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2014-2015.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

وعزز محمد صلاح بهذا الهدف صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا في 26 مباراة، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح بذلك 29 هدفا في 37 مباراة بكل البطولات، بجانب صناعة 19 هدفا، بإجمالي 48 مساهمة تهديفية خلال الموسم.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفا او أكثر ويصنع مثلها أو أكثر في موسم واحد للبريميرليج منذ البلجيكي إيدين هازارد مع تشيلسي في موسم 2018-2019.

كما بات الفرعون المصري أكثر لاعب يصنع أهدافًا لليفربول في نسخة واحدة من المسابقة بالتساوي مع الإنجليزي ستيف ماكمانمان موسم 1995-1996.

محمد صلاح أصبح كذلك ثالث لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 أهداف أو أكثر خارج أرض فريقه بعد التركي موزي عزت مع ليستر سيتي موسم 2003-2004، والإسباني سيسك فابريجاس مع أرسنال موسم 2014-2015.

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