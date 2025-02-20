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لحظة سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

سقوط نائب الحاكم
سقوط نائب الحاكم الجمهوري ديلبرت هوسمان، فيتو

أظهرت لقطات صادمة لحظة سقوط عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ديلبرت هوسمان من ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ بالولاية.

وشوهد نائب الحاكم ديلبرت هوسمان، وهو جمهوري يبلغ من العمر 77 عامًا، وهو يسقط على الأرض أثناء وقوفه على منصة داخل القاعة يوم الأربعاء.

وبدا السياسي وكأنه منحن قليلا، بينما كان لا يزال ممسكا بالمنبر، قبل أن يندفع جسده إلى الأمام ثم يسقط على الأرض.

وسُمع المتفرجون المتجمعون بالداخل وهم يلهثون ويركضون بسرعة لمساعدة هوسمان، حيث تم طلب الاستراحة.

وتم بث سقوطه مباشرة على قناة المجلس التشريعي على يوتيوب، وتم حذف الفيديو بسرعة.

وفقا لـ"WLBT News"، تمت رعاية هوسمان بسرعة، وتمكن من العودة سيرًا على الأقدام إلى مكتبه بعد الحادث.

وفي بيان، قال مكتبه: "نائب الحاكم هوسمان بخير وفي حالة معنوية جيدة. إنه يقدر جميع أفراد الطاقم الطبي ويتوق إلى العودة إلى العمل".

وتمنى زعماء الولاية له الشفاء بعد مشاركة مقطع فيديو له وهو يسقط على الأرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز: "أنا والسيدة الأولى إيلي ريفز نصلي من أجل نائب الحاكم هوسمان!"

وأضافت السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث: "أصلي من أجل صديقي العزيز ديلبرت هوسمان".

ونشرت المدعية العامة لين فيتش: "صديقي ديلبرت هوسمان صلب.. أصلي من أجل الشفاء العاجل".

وأضاف السناتور السابق كريس ماكدانييل: "لقد كانت بيني وبين وديلبرت هوسمان خلافات سياسية خطيرة. نعم، قال بعض الأشياء السيئة عني.. لكن هذا لا يجعله أقل إنسانية أو أقل استحقاقا لرعايتنا واهتمامنا. لقد أغمي عليه اليوم في قاعة مجلس الشيوخ، وليس من الواضح ما قد يكون السبب.. من فضلكم صلوا من أجل صحته وسلامته.. نأمل جميعًا أن يكون بخير".

ويأتي سقوط هوسمان وسط مناقشات حول ما إذا كان ينبغي إجبار المشرعين على التقاعد بعد سن معينة أم لا.

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