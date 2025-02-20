قبل التسليم اليوم، تفاصيل رحلة التوابيت الأولى من حماس إلى إسرائيل

للمرة الأولى منذ بدء عمليات التبادل، تسلم حركة حماس، اليوم الخميس، جثامين 4 إسرائيليين رهائن إلى السلطات الإسرائيلية.

تفاصيل رحلة جثث الرهائن الإسرائيليين الأربع

مع اقتراب الساعة المرتقبة، كشفت تقارير صحفية إسرائيلية تفاصيل رحلة جثث الرهائن الإسرائيليين الأربع، المقرر أن تسلمها حماس لإسرائيل صباح الخميس.

وستكون عملية التسليم هي الأولى التي يتم فيها إعادة جثث قتلى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن نصف النساء والأطفال الذين اعتقلتهم من داخل قطاع غزة بفترة ما بعد الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

وتسلم حماس 4 جثث، تعود لأم وطفليها بالإضافة إلى رجل مسن، إلى الصليب الأحمر، في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بموجب الاتفاق الصعب الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة.

وتشمل الجثامين الأربعة عائلة بيباس وهي الأم شيري والطفلان أرئيل وكفير وعوديد ليفشتس.

ومساء الأربعاء، قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبوعبيدة: إنه سيتم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وبحسب أبوعبيدة فإن "جميع هؤلاء كانوا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات إسرائيل بشكل متعمد".

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى أسماء 4 رهائن ستتسلم تل أبيب جثثهم من حركة حماس الخميس.

وقال المكتب في بيان الأربعاء: إن "إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الرهائن المتوفين المقرر تسليمهم اليوم في إطار اتفاق (وقف النار في غزة)"، لافتا إلى أنه "تم إبلاغ عائلات الرهائن عبر ممثلين" عسكريين.

وكانت حركة "حماس" أعلنت في نوفمبر 2023 مقتل الأم شيري (33 عاما) وطفليها أرئيل (5 سنوات) وكفير (عامان)، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الأول من فبراير الجاري، أفرجت "حماس" عن باردن بيباس (35 عاما)، وهو زوج شيري ووالد الطفلين.

رحلة الجثامين الأربعة

ومن قطاع غزة، ستنقل الجثث إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تقيم الحاخامية العسكرية مراسم دينية في موقع النقل.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم وضع الرفات في توابيت ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية، بحضور أفراد من الجيش وحاخام، ثم تنقل النعوش إلى إسرائيل لتحديد هوية أصحابها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه قد يتم استكمال بعض عمليات التعرف على هويات الجثث، في معهد أبو كبير للطب الشرعي جنوبي تل أبيب.

ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ما يصل إلى 48 ساعة.

ووفق مصادر صحفية، سيتم تسليم إخطار رسمي لكل عائلة فقط بعد التأكد من هوية الجثث، وليس بناء على ما تقوله حماس.

وأكدت حماس قبل أشهر أن الرهائن قتلوا في غارات جوية إسرائيلية، لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يقولون إن سبب الوفاة لن يتم تأكيده إلا بعد فحص شامل.

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