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اليوم، محافظ الإسكندرية يفتتح الملتقى التوظيفي الكبير لخريجي المدارس الفنية

الفريق أحمد خالد،
الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية

يفتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الاسكندرية، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الملتقى التوظيفي الكبير لخريجي المدارس الفنية.

 

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وبحسب بيان المحافظة، يأتي افتتاح وتدشين الملتقى التوظيفى، ضمن المبادرة الوطنية "انزل اشتغل"، والذى يقام فى مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بإدارة شرق التعليمية.

وأضاف أنه يشارك فى الملتقى 40 شركة متخصصة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتوظيف، لتوفير 5000 آلاف فرصة عمل بمختلف التخصصات.

 

وكان قد افتتح  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية  ، أولى معارض «أهلا رمضان ٢٠٢٥» بنطاق حى المنتزة أول بشارع مصطفي كامل بأرض المعارض والذي يتكون من ٣٤ باكية على مساحة   ٥٠٠ متر مربع، وبنسب خصم تصل ما بين ٢٠% الي ٣٠%  وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.  

وخلال جولته التفقدية بأقسام المعرض، أكد محافظ الإسكندرية، أن هذا المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بكافة ارجاء المحافظة،  موضحا  أنه  تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط لوضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاه وذلك وفقا للكثافات السكانية  مع مراعاة البعد الجغرافي للوصول للأماكن والقري والنجوع الأكثر احتياجًا هذا بالإضافة الي توفير العديد من  منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية  ومستقبل، مصر  ،وأمان  لسهولة الوصول للأماكن النائية.

 

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الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية المدارس الفنية مدرسة مصطفي كامل

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