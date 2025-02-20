الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، دجلة يلتقي السكة الحديد في افتتاحية الجولة الـ23 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

وتقام في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين مباراة وحيدة تجمع بين وادي دجلة ونظيره السكة الحديد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

دوري المحترفين،فبتو 
دوري المحترفين،فيتو 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 23


1- وادي دجلة 46 نقطة
2- المقاولون العرب 42 نقطة
3- أبوقير للأسمدة 40 نقطة
4- وي 39 نقطة
5- كهرباء الإسماعيلية 35 نقطة
6- السكة الحديد 34 نقطة
7- أسوان 33 نقطة
8- القناة 32 نقطة
9- الترسانة  32 نقطة
10- بترول أسيوط 31 نقطة
11- بروكسي 30 نقطة
12- الداخلية 29 نقطة
13- بلدية المحلة 24 نقطة
14- لافيينا 24 نقطة
15- منتخب السويس 21 نقطة
16- راية 19 نقطة
17- المنصورة  18 نقطة
18- طنطا 17 نقطة
19- سبورتنج  16 نقطة
20- ديروط 14 نقطة

نتائج مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

راية ضد السكة الحديد 0-2.

 وادي دجلة ضد أبوقير للاسمدة 3-1. 

نتائج مباريات الاثنين في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين السكة الحديد وادي دجلة المقاولون العرب الترسانة

مواد متعلقة

تأهل شباب القزازين ودلفي لـ دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين

دوري المحترفين، علاء نوح مدربا لنادي طنطا خلفا لـ خالد عيد

الأكثر قراءة

5 أسباب وراء انهيار مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، منها مرموش وهالاند

بأمر من ترامب، الصحة الأمريكية تحدث تعريف الذكر والأنثى

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 7 أصناف منها الثوم وانخفاض الباذنجان البلدي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هاتريك مبابي أمام مانشستر سيتي

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض البوري وقشر بياض

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20-2-2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض جديد في الجوافة والفراولة ولغز محير عن الموز

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

دراسة خطيرة: الأنهار الجليدية تفقد 273 مليار طن من الجليد سنويا

في شكوى غريبة، سيدة تقاضي عيادة تخصيب صناعي بسبب لون بشرة الطفل

لحظة سقوط نائب حاكم ولاية ميسيسيبي على أرضية مجلس الشيوخ الأمريكي (فيديو)

أحدث حوادث الطيران الأمريكية، تصادم طائرتين في ولاية أريزونا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم في الأسواق

القادم صعب، الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتعلن عن 4 ظواهر تضرب البلاد لمدة أسبوع

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 20 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية