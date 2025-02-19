تأهل شباب القزازين ودلفي لـ دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين

حسم فريق دلفي ومركز شباب القزازين تأهلهم رسميا إلى دورة الترقي المؤهلة لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين”.

ويرافق دلفي ومركز شباب القزازين كل من؛ الأولمبي والإنتاج الحربي ومالية كفر الزيات في دورة الترقي المؤهلة دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

دكرنس 0-0 نبروه

كفر الشيخ 0-0 شباب تلا

مركز شباب القزازين 4-0 ميجا سبورت

بايونيرز 2-1 مالية كفر الزيات

صيد المحلة 2-0 دمياط

بني عبيد 2-3 بيلا

نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني "ب"

الأولمبي 1-0 طلائع الأسطول

الجزيرة 0-1 دمنهور

أصحاب الجياد 1-1 المجد

الزهور 0-0 الحمام

وألغيت مباراة مركز شباب كوم حمادة مع الهلال مطروح لعدم حضور الهلال لملعب المباراة.

نظام التأهل إلى دوري المحترفين



وكان اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 يواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

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