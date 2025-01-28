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رياضة

دوري المحترفين، كهرباء الاسماعيلية الأقوى هجوما بعد الدور الأول

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية

يعد فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين هو صاحب أقوي خط هجوم في الدور الأول للمسابقة.

ونجح لاعبو كهرباء الاسماعيلية في إحراز 39 هدفا كأقوي خط هجوم بمسابقة دوري المحترفين بعد إسدال الستار علي مباريات الدور الأول.

وجاء أبوقير للأسمدة كثاني أقوي خط هجوم برصيد 30 هدفا بعد كهرباء الاسماعيلية ثم المقاولون بالمركز الثالث في الأقوي خط هجوم بعدد 29 هدفا.


ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ويليه المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول ثم وي بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

1- وادي دجلة 39 نقطة 
2-  المقاولون العرب 38 نقطة 
3- وي 37 نقطة 
4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة 
5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة 
6- الترسانة 29 نقطة 
7- أسوان 27 نقطة 
8- بروكسي 27 نقطة 
9- السكة الحديد 25 نقطة 
10- القناة 25 نقطة 
11- الداخلية 24 نقطة 
12- بترول أسيوط 24 نقطة 
13- بلدية المحلة 23 نقطة 
14- لافيينا اف سي 20 نقطة 
15- راية 18 نقطة 
16- منتخب السويس 17 نقطة 
17- المنصورة 17 نقطة 
18- طنطا‏ 15 نقطة 
19- سبورتنج 13 نقطة 
20- ديروط 12 نقطة

 

شروط ونظام دوري المحترفين
 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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