أحمد كشري مدربا فنيا لنادي ديروط في دوري المحترفين

أبرم نادي سيراميكا كليوباترا، راعي نادي ديروط الرياضي، تعاقدًا مع الكابتن أحمد كشري، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، لتولي منصب المدير الفني لنادي ديروط الرياضي

وجاء تعاقد نادي ديروط الرياضي، مع الكابتن أحمد كشري، لتولي الإدارة الفنية، في إطار سعي سيراميكا كليوباترا، لتوفير كافة سُبل الدعم الفني، لتطوير الأداء، وتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي، في دوري المحترفين، الذي يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق

يأتي التعاقد مع كشري، خلفًا للبلغاري ألكسندروف أناتولي، ويسعى ديروط لتحسين مركزه في دوري المحترفين، سعيًا للاستمرار في المسابقة الموسم المقبل، تمهيدًا لإعادة هيكلة أهداف النادي في الفترة المقبلة، اتساقًا مع رؤية مجلس إدارة النادي

ويضم جهاز الكابتن أحمد كشري كلًا من، الكابتن أحمد عبدالظاهر مدربًا عامًا، الكابتن مصطفى مهنا مدربًا، والكابتن يوسف احمد مدربًا ومحللًا للأداء، الكابتن أحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، الكابتن ياسر عثمان معدًا بدنيًا.

وكان ديروط خسر اليوم أمام الترسانة بثلاثية نظيفه في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

ويحتل فريق ديروط المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 21

1ـ وادي دجلة 43 نقطة

2- أبو قير للأسمدة 40 نقطة

3- المقاولون العرب 39 نقطة

4ـ وي 38 نقطة

5 - كهرباء الإسماعيلية 34 نقطة

6 - الترسانة 32 نقطة

7 - القناة 31 نقطة

8 - السكة الحديد 31 نقطة

9- أسوان 30 نقطة

10- بترول أسيوط 30 نقطة

11 - بروكسي 29 نقطة

12 - الداخلية 28 نقطة

13 - بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا 21 نقطة

15- منتخب السويس 20 نقطة

16- راية 19 نقطة

17- طنطا‏ 17 نقطة

18 - المنصورة 17 نقطة

19 ـ سبورتنج 16 نقطة

20 - ديروط 13 نقطة

نتائج مباريات الاثنين في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين

الترسانة 3ـ0 ديروط

طنطا 1ـ1 بروكسي

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية 0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة 1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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