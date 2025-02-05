الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأهل مالية كفر الزيات لـ دورة الترقي بدوري المحترفين وهبوط دمياط

مالية كفر الزيات
مالية كفر الزيات

حسم نادي مالية كفر الزيات تأهله رسميا من المجموعة الخامسة إلى دورة الترقي المؤهلة لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “ دوري المحترفين ” بعد الفوز اليوم على بيلا بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد الفوز نادي مالية كفر الزيات علي بيلا رفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني ب.

كما تأكد هبوط فريق دمياط إلي دوري القسم الثالث بعد الخسارة أمام بني عبيد بثنائية نظيفة

 

نتائج مباريات  في الجولة الـ 19 للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

دكرنس 1-2 كفر الشيخ

دمياط 0-2 بني عبيد

بيلا 0-3 مالية كفر الزيات

صيد المحلة 1-1 ميجا سبورت

بايونيرز 3-0 نبروه

أما علي الجانب الأخر يقترب فريق الأولمبي من حسم الصعود إلي دورة الترقي المؤهلة للمحترفين من المجموعة السادسة بعد وذلك بعد الفوز على المجد بهدف اليوم ووصله إلى 38 نقطة يتصدر بها ترتيب المجموعة.

نتائج مباريات  في الجولة الـ 19 للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني "ب"

الأولمبي 1-0 المجد

دمنهور 0-2 طلائع الأسطول

أصحاب الجياد 1-0 الحمام

الجزيرة 0-2 دلفي

الزهور 0-0 مركز شباب كوم حمادة

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


وكان اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 يواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مالية كفر الزيات دوري القسم الثاني دوري المحترفين بيلا صيد المحلة

مواد متعلقة

دجلة في الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ20

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

خسارة المنصورة، نتائج مباريات الجولة الافتتاحية للدور الثاني من دوري المحترفين

حصاد دوري المحترفين بعد الدور الأول.. أرقام مميزة لوادي دجلة.. كهرباء الإسماعيلية الأقوى هجوما.. وي وبروكسي الأقل خسارة.. 382 هدفا حصيلة 190 مباراة

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

عارضة أزياء تخطف الأنظار بـ تيشرت الزمالك "ممزق" في أسبوع الموضة ببرلين

منوعات

المزيد

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

المزيد

خدمات

المزيد

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

زيادة كبيرة في أسعار الجنيه الذهب بالأسواق المحلية منذ بداية العام

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام من فبراير

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بحل المشكلات الصعبة

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية