تأهل مالية كفر الزيات لـ دورة الترقي بدوري المحترفين وهبوط دمياط

حسم نادي مالية كفر الزيات تأهله رسميا من المجموعة الخامسة إلى دورة الترقي المؤهلة لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “ دوري المحترفين ” بعد الفوز اليوم على بيلا بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد الفوز نادي مالية كفر الزيات علي بيلا رفع الفريق رصيده إلى 41 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري القسم الثاني ب.

كما تأكد هبوط فريق دمياط إلي دوري القسم الثالث بعد الخسارة أمام بني عبيد بثنائية نظيفة

نتائج مباريات في الجولة الـ 19 للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

دكرنس 1-2 كفر الشيخ

دمياط 0-2 بني عبيد

بيلا 0-3 مالية كفر الزيات

صيد المحلة 1-1 ميجا سبورت

بايونيرز 3-0 نبروه

أما علي الجانب الأخر يقترب فريق الأولمبي من حسم الصعود إلي دورة الترقي المؤهلة للمحترفين من المجموعة السادسة بعد وذلك بعد الفوز على المجد بهدف اليوم ووصله إلى 38 نقطة يتصدر بها ترتيب المجموعة.

نتائج مباريات في الجولة الـ 19 للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني "ب"

الأولمبي 1-0 المجد

دمنهور 0-2 طلائع الأسطول

أصحاب الجياد 1-0 الحمام

الجزيرة 0-2 دلفي

الزهور 0-0 مركز شباب كوم حمادة

نظام التأهل إلى دوري المحترفين



وكان اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 يواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

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