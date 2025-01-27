دوري المحترفين، المقاولون يهزم الترسانة وينهي الدور الأول بمركز الوصافة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا على نظيره الترسانة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة التاسعة عشر وختام الدور الأول من دوري المحترفين.

أهداف مباراة المقاولون ضد الترسانة

أحرز ثنائية المقاولون عبدالرحمن أكمل وفاروقا نور الدين فيما أحرز ايهاب سمير هدف الترسانة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني خلف وادي دجلة صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة في إطار مشوار ذئاب الجبل نحو العودة للدوري الممتاز.

وبدأ المقاولون مباراة الترسانة بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وإبراهيم القاضي وفاروقا نور الدين ومحمد رضا ومحمد هاني تريكة وعبدالرحمن أكمل ومصطفى جمال وحسين البدري ومحمد عنتر ومحمد بلح وعلى ياسر .

وتواجد علي دكة البدلاء محمود الحضري ولؤي وائل وأحمد فوزي وإسلام مجدي وجواكيم اوجيرا وتشارلز باساي ومصطفى صبحي وعبدالرحمن سمانة وعمرو بركات.

شروط ونظام دوري المحترفين



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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