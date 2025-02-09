الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

السكة الحديد يفوز على المنصورة 2ـ1 في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، فاز فريق السكة الحديد على نظيره المنصورة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات اليوم الأحد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى،  بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

 

نتائج مباريات  اليوم الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج ضد بلدية المحلة: 2ـ0

الداخلية ضد المقاولون العرب: 0ـ0

القناة ضد منتخب السويس: 1ـ0

أبوقير للأسمدة ضد راية: 1ـ0

لافيينا ضد وادي دجلة: 0ـ1

وي ضد بترول أسيوط: 0ـ1

كهرباء الإسماعيلية ضد أسوان: 1ـ2

السكة الحديد ضد المنصورة: 2ـ1

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين السكة الحديد المنصورة المقاولون العرب وادي دجلة

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