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رياضة

المقاولون يفوز على سبورتنج بثنائية تشارلز وسمانة في دوري المحترفين

المقاولون
المقاولون

دوري المحترفين، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي علي نظيره سبورتنج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

أحرز تشارلز باساي هدف المقاولون الأول في أحداث الشوط الأول ثم أضاف عبدالرحمن سمانة هدف الذئاب الثاني بالشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 42 ويرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو المنافسة على العودة للدوري الممتاز.

وبدأ المقاولون مباراة سبورتنج بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعبدالرحيم عموري  وجوزيف أوشايا وإسلام مجدي ومحمد الكرته ومحمد عنتر وتشارلز باساي وعبدالرحمن سمانة وحازم أبو سنة.

وتواجد علي دكة البدلاء محمود ماهر وعبدالله عبادي ومحمد هاني تريكة وباسم على وعمرو بركات ومصطفى صبحي وعبدالناصر دي ماريا وجواكيم أوجيرا وعلى ياسر.

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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المقاولون دوري المحترفين سبورتنج تشارلز باساي عبدالرحمن سمانة

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