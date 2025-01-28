حصاد دوري المحترفين بعد الدور الأول.. أرقام مميزة لوادي دجلة.. كهرباء الإسماعيلية الأقوى هجوما.. وي وبروكسي الأقل خسارة.. 382 هدفا حصيلة 190 مباراة

حصاد دوري المحترفين، أسدل الستار على مباريات الدور الأول لبطولة دوري المحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025.

وترصد السطور التالية حصاد بطولة دوري المحترفين بعد إنتهاء الدور الأول..

دجلة والمقاولون الأكثر فوزا بالدور الأول

يعد فريقا وادي دجلة والمقاولون العرب، هما الأكثر تحقيقا للانتصارات بعد نهاية الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو مايعرف بدوري المحترفين.

وحقق دجلة والمقاولون الفوز في 11 مباراة لكل منهما من أصل 19 مباراة بعد إنتهاء الدور الأول لبطولة الدوري المحترفين موسم 2024-2025.

وعلي جانب آخر يعد فريقا سبورتنج وديروط هما الأقل تحقيقا للانتصارات بالدور الأول بواقع مباراتين فقط.

وي ودجلة وبروكسي الأقل خسارة بالدور الأول

ويعد الثلاثي وي ووادي دجلة وبروكسي هم أقل الفرق تلقي الخسارة بعد إسدال الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وخسر وادي دجلة وكلا من وي وبروكسي، مباراتين فقط خلال مشوارهم بدوري المحترفين الموسم الجاري بعد إنتهاء الدور الأول للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.





كهرباء الإسماعيلية الأقوى هجوما بعد الدور الأول

ويعد فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين هو صاحب أقوى خط هجوم في الدور الأول للمسابقة.

ونجح لاعبو كهرباء الإسماعيلية في إحراز 39 هدفا، كأقوى خط هجوم بمسابقة دوري المحترفين بعد إسدال الستار علي مباريات الدور الأول.

وجاء أبو قير للأسمدة كثاني أقوى خط هجوم برصيد 30 هدفا بعد كهرباء الإسماعيلية ثم المقاولون بالمركز الثالث في الأقوي خط هجوم بعدد 29 هدفا.

وادي دجلة الأقوى دفاعا

كما يعد فريق وادي دجلة متصدر جدول ترتيب دوري المحترفين هو الأقوى خط دفاع بالبطولة بعد ختام مباريات الدور الأول للمسابقة موسم 2024-2025.



واستقبلت شباك وادي دجلة عدد 5 أهداف فقط بالدور الأول كأقوى خط دفاع بالبطولة فيما جاء وي بالمرتبة الثانية لأقل الفرق استقبالا للأهداف بدوري المحترفين بالدور الأول بعد استقبال شباكهم عدد 13 هدفا.

بروكسي ملك التعادلات بعد الدور الأول

ويعد فريق بروكسي هو أكثر فريق تحقيقا للتعادل خلال مشوار الدور الأول لبطولة دوري المحترفين بعدما تعادل في عدد 12 مباراة من أصل 19 مباراة.

وجاء بلدية المحلة في المرتبة الثانية بعدد 11 مباراة، فيما يعد المنصورة والترسانة والمقاولون العرب الأقل تحقيقا للتعادل بواقع 5 مباريات.

سبورتنج الأكثر استقبالا للأهداف بالدور الأول

ويعد فريق سبورتنج السكندري هو الأكثر استقبالا للأهداف خلال مشوار الدور الأول لبطولة دوري المحترفين.

واستقبلت شباك سبورتنج عدد 27 هدفا بالدور الأول، ويليه ديروط بعدد 26 هدفا ثم منتخب السويس بعدد 25 هدفا.



عدد أهداف دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

وشهدت مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم المجموعة الأولى أو ما يسمى ببطولة دوري المحترفين إحراز عدد 382 هدفا بالدور الأول.

وأقيمت عدد 190 مباراة بواقع 10 مباريات بالجولة الواحدة علي مدار 19 أسبوعا وانتهت 117 مباراة بالفوز و73 مباراة إنتهت بالتعادل منهم 36 سلبي و37 إيجابي.

وسجل جون مباتشو لاعب أبو قير للأسمدة أول أهداف دوري المحترفين في مرمى المنصورة بالجولة الأولى، فيما مصطفى حمادة لاعب السكة الحديد الهدف رقم 100 في مرمى لافيينا.

وسجل أحمد فايز لاعب أبو قير للأسمدةالهدف رقم 200 في مرمى الداخلية، بينما أحرز محمد يسري لاعب القناة الهدف رقم 300 في مرمى سبورتنج.



خريطة تغييرات المدربين في دوري المحترفين بعد الدور الأول

وشهدت بطولة دوري المحترفين، تغييرات بالجملة للأجهزة الفنية وحركة تنقلات لمدربين بين الفرق.

ويعد تعيين مصطفى عبده لنادي لافيينا هو آخر تغييرات المدربين بمسابقة دوري المحترفين هذا الموسم، فيما تصدرت أندية المنصورة والداخلية ولافيينا ومنتخب السويس قائمة تغيير الأجهزة الفنية في دوري المحترفين بعد تغيير الجهاز الفني مرتين.

وجاءت خريطة تغيير المدربين بدوري المحترفين كالتالي..

1- كتب رضا العيسوي الرحيل الأول للمدربين بعد رحيله عن تدريب المنصورة بعد الجولة الثالثة وتعيين أيمن المزين بدلا منه.

2- رحل محمد حليم عند تدريب طنطا بعد الجوله الخامسة، وتولى خالد عيد المهمة الفنية لأولاد السيد البدوي بدلا منه.

3- رحل أحمد صلاح عن تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري بعد الجوله السابعة من دوري المحترفين.

4- رحل جمعة مشهور عن تدريب الترسانة وتعيين أحمد كشري بعد الجولة السابعة.

5- رحل أيمن المزين عن تدريب المنصورة بعد الجولة الثامنة، وتعيين علاء نوح بدلا منه.

6- رحل أحمد عبدالرؤوف عن تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين بعد الجولة الثامنة.

7- رحل أحمد عبدالمقصود عن تدريب منتخب السويس بعد الجولة الثامنة وتعيين علاء منير بدلا منه.

8- رحل عيد مرازيق عن تدريب الداخلية بعد نهاية الجولة التاسعة وتعيين أمير عزمي مجاهد خلفا له.

9- رحل إبراهيم صلاح عن تدريب بلدية المحلة بعد الجولة العاشرة، وتعيين حسام عبدالعال بدلا منه.

10- رحل حسام عبدالعال عن تدريب أسوان، بعد الجولة العاشرة وتعيين هيثم الفيل بدلا منه.

11- رحل علاء إبراهيم عن تدريب ديروط بعد الجولة الحادية عشرة، وتعيين البلغاري الكسندروف نانكوف.

12- رحل أمير عزمي مجاهد عن تدريب الداخلية بعد الجولة الثالثة عشرة، وتعيين عمر جمال خلفا له.

13- رحل أحمد العجوز عن تدريب القناة بعد الجولة الثالثة عشرة، وتعيين عبدالناصر محمد بدلا منه.

14- رحل علاء منير عن تدريب منتخب السويس بعد الجولة الخامسة عشرة وتعيين أشرف خضر بدلا منه.

15- رحل حسين شكري عن تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده، بعد الجولة الثامنة عشرة.

أندية تمسكت بالمدربين في دوري المحترفين

بترول أسيوط: سعيد صبحى

المقاولون: محمد مكى

وادي دجلة: محمد الشيخ

الكهرباء: ياسر الكنانى

سبورتنج: أحمد فاروق

أبوقير للأسمدة: محمد عطية

راية: أشرف توفيق

بروكسى: محمد حامد

الاتصالات "وي": عمرو أنور.



ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مباريات الدور الأول برصيد 39 نقطة، ويليه المقاولون في الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول ثم وي بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الدور الأول

1- وادي دجلة 39 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- وي 37 نقطة

4- أبو قير للأسمدة 34 نقطة

5- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة

6- الترسانة 29 نقطة

7- أسوان 27 نقطة

8- بروكسي 27 نقطة

9- السكة الحديد 25 نقطة

10- القناة 25 نقطة

11- الداخلية 24 نقطة

12- بترول أسيوط 24 نقطة

13- بلدية المحلة 23 نقطة

14- لافيينا اف سي 20 نقطة

15- راية 18 نقطة

16- منتخب السويس 17 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18- طنطا‏ 15 نقطة

19- سبورتنج 13 نقطة

20- ديروط 12 نقطة

ويتصدر محمد السيد شيكا لاعب كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين برصيد 13 هدفا بعد ختام الدور الأول لمسابقة دوري المحترفين.

ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الدور الأول

محمد السيد شيكا، كهرباء الاسماعيلية، 13 هدفا

أوجستين أوتو، الترسانة، 9 أهداف

علي حسين، وادي دجلة، 8 أهداف

أحمد كفتة، كهرباء الاسماعيلية، 8 أهداف

محمد مجدي، أبوقير للأسمدة، 7 أهداف

محمود عجيب، ديروط، 7 أهداف

تشارلز باساي، المقاولون، 6 أهداف

محمود دعبسة، كهرباء الإسماعيلية، 6 أهداف

عوض التهامي، منتخب السويس، 6 أهداف

محمد بلح، المقاولون، 6 أهداف

محمد الصباحي، بلدية المحلة، 6 أهداف

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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