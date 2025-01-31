الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

جماهير دجلة ترفع صورة لـ عمر مرموش خلال لقاء طنطا بدوري المحترفين (صور)

عمر مرموش
عمر مرموش

 دوري المحترفين، حرصت جماهير وادي دجلة المتواجدة في إستاد السلام على رفع صور لـ عمر مرموش، نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، خلال مواجهة طنطا التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين.

ويعد عمر مرموش أحد أبناء قطاع الناشئين لفريق وادي دجلة، كما لعب لفترة رفقة الفريق الأول قبل أن يخوض رحلته في الاحتراف. 

وانتهى الشوط الأول من المباريات التي تقام اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ20 والافتتاحية للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والتي تعرف بـ “دوري المحترفين”، والتي تقام بمشاركة 20 فريقا. 

نتائج الشوط الأول من الجولة الـ20 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير 0ـ0 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني طنطا المنصورة وادي دجلة عمر مرموش

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