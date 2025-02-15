أخبار الفن اليوم: التركي جان يامان يفاجئ جمهوره بـ لوك جديد خلال جولة بالأهرامات.. هدي الإتربي تنافس مشاهير تيك توك في "العتاولة 2".. ومحمد رمضان يستعرض أحدث سياراته الكهربائية

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت 15 فبراير بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

قررت الفنانة بوسي، الاحتفال بعيد الحب، على طريقتها في أجواء رومانسية.



في هذا السياق، نشرت “بوسي”، صورا عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام" ظهرت فيها داخل أحد الأماكن وبجانبها باقة ورد، ما أثار الجدل بين جمهورها حول دخولها قصة حب جديدة.

يتواجد الفنان التركي جان يامان في مصر، وقام بجولة في منطقة الأهرامات، ويتواجد جان يامان في مصر لتصوير حملة دعائية في مصر لصالح إحدى شركات المواد الغذائية.



وانتشرت صور لجان يامان خلال جولته في منطقة الأهرامات، وهو يلتقط الصور أمام أبو الهول ويقوم بجولة على الخيل.

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره بالكشف عن أحدث سياراته الكهربائية، التى ظهر بها أمام منزله في أحد الكمبوندات الشهيرة.



في هذا السياق، نشر “رمضان”، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهر فيه وهو يستعرض سيارته ماركة تسلا الكهربائية.



بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل العتاولة في موسمه الأول، يترقب الجمهور بشغف عرض الجزء الثاني، متسائلين عمّا إذا كان سيواصل تحقيق نفس الزخم الجماهيري أم سيواجه تحديات جديدة.





مسلسلات رمضان 2025 ، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة الناقلة لمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.



القناة الناقلة لمسلسل النص

ويعرض مسلسل النص في رمضان المقبل عبر قناة on، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة المقرر أن تعرض مسلسل "إخواتي" بطولة الفنانات نيللي كريم وروبي وكندة علوش، ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



ويعرض مسلسل إخواتي في رمضان المقبل عبر قناة dmc، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة.

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" الذي تقوم ببطولته إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء مع ET بالعربي عن التعاون مع هيفاء وهبي: "لما عرفت أن هيفاء وهبي موجودة في العمل سعدت كثيرا، وشعرت بحماسة أكبر حتى أركز على العمل".





تنافس الفنانة هدي الأتربي مشاهير "تيك توك" ممن صعدوا إلى دائرة الأضواء فجأة دون مقدمات من خلال حسابات مؤثرة تحظى بملايين المتابعين، عبر أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة 2".



وكشفت الإتربي عن ملامح دورها في "العتاولة 2"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، لافتة إلى أنه يحمل العديد من المفاجآت، ما أثار اهتمام الجمهور.

استقبلت المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد مولودهما الثاني، حيث نشرت كارمن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الصور لها من داخل المستشفى وهي برفقة زوجها ونجلها الأول زين، بعد أن وضعت مولودها الثاني التي لم تكشف عن نوعه.

وعلقت كارمن على الصور حيث قالت: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته"

زكي رستم، كشفت نفين رستم حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، أسرار عن الحياة الشخصية للفنان الكبير لأول مرة، بعد سنوات من رحيله.



حقيقة زواج زكي رستم وحبه الأول

وقالت نفين رستم، في لقاء خاص مع الإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان الراحل زكي رستم لم يتزوج طوال حياته ولم يكون أسرة، ولكنه ارتبط مرة واحدة بعلاقة حب من خارج الوسط الفني، ولم يكتمل هذا الارتباط بالزواج وكانت حُبه الأول والأخير، وبعدها عزف تمامًا عن فكرة الارتباط والزواج.

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