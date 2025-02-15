حفيدة زكي رستم تكشف أسرارا خاصة عن حياته الشخصية وحب عمره (فيديو)

زكي رستم، كشفت نفين رستم حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، أسرار عن الحياة الشخصية للفنان الكبير لأول مرة، بعد سنوات من رحيله.

حقيقة زواج زكي رستم وحبه الأول

وقالت نفين رستم، في لقاء خاص مع الإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان الراحل زكي رستم لم يتزوج طوال حياته ولم يكون أسرة، ولكنه ارتبط مرة واحدة بعلاقة حب من خارج الوسط الفني، ولم يكتمل هذا الارتباط بالزواج وكانت حُبه الأول والأخير، وبعدها عزف تمامًا عن فكرة الارتباط والزواج.

سر لقب راهب الفن..زكي رستم

وأشارت نفين رستم، إلى أن أصدقاء الفنان زكي رستم في ذلك الوقت أطلقوا عليه لقب راهب الفن؛ لأنه «تزوج الفن» وضحى بأشياء كثيرة من اجله، حيث ابتعد عن عائلته وأصبح يكرس كل حياته للسينما.

صلة القرابة مع زكي رستم

وأوضحت نفين رستم، مدى صلة قرابتها بالفنان الراحل زكي رستم، حيث أنه خال والدها الراحل الطيار محمد المغربي، وعم الإعلامية الراحلة ليلى رستم، والتي رحلت ع عالمنا في 8 يناير الماضي، وكان يعتبر أبناء أخواته أولاده وأحفاده، قائلة: "كلنا كنا بنقوله يا جدو".

وتابعت نفين رستم، حديثها عن زكي رستم قائلة: "هو في الحقيقة كان طيب جدًا، وحنين وجدع ودمه خفيف جدًا، على الرغم من مشاهد الشر التي قدمها في السينما، ولكنه كان صعب جدًا في الحق لأنه لا يُحب الكذب".

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