حفيدة زكي رستم تكشف عن مصير مقتنياته بشقة عمارة يعقوبيان(فيديو)

زكي رستم، قالت نفين رستم، حفيدة الفنان الراحل زكي رستم، إنه كان يعيش في شقته داخل عمارة يعقوبيان الشهيرة بمنطقة وسط البلد.

شقة زكي رستم

وأوضحت نفين رستم، في لقاء خاص مع الإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد وفاة الفنان زكي رستم، سكن عمها عمر وأولاده في ذات الشقة، وكانت تذهب بصحبة أسرتها لزيارتهم في المناسبات، ومشاهدة مقتنيات جدها الراحل، مثل ملابسه واكسسواراته التي كان يستخدمها في التمثيل وذلك قبل أن يرحل عمها هو الآخر.

مالك شقة زكي رستم

وأضافت حفيدة زكي رستم، أنه بعد 8 سنوات من رحيل زكي رستم، طالب صاحب الشقة بعمارة يعقوبيان،عمها عمر بترك الشقة، لأنه لا يستحق السكن فيها قانونًا، قائلة: "صاحب الشقة قال لعمي اترك الشقة لأنها كانت إيجار قديم، وحاول معه السماح له بالاستمرار بالسكن فيها نظرًا لأن زكي رستم خاله، ولكنه رفض؛ لأنه ليس ابنه أو أخوه".

مقتنيات زكي رستم

وتابعت نفين رستم، أن مقتنيات زكي رستم مازال يوجد بعضها، ومنها العصا التي كان يستخدمها البشوات والحكمدار، ومأمور الشرطة، وكانت توضع أسفل الإبط كنوع من الوقار.

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