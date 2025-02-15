السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، عرض إخواتي على هذه القناة (فيديو)

مسلسل إخواتي، فيتو
مسلسل إخواتي، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة المقرر أن تعرض مسلسل "إخواتي" بطولة الفنانات نيللي كريم وروبي وكندة علوش،  ضمن موسم دراما رمضان المقبل. 

القناة الناقلة لمسلسل إخواتي 

ويعرض مسلسل إخواتي في رمضان المقبل عبر قناة dmc، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة. 

قصة مسلسل إخواتي 

وتدور أحداث مسلسل "إخواتي" حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي 

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناة الناقلة لمسلسل إخواتي مسلسلات رمضان 2025 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إخواتي موسم دراما رمضان قصة مسلسل إخواتي أبطال مسلسل إخواتي المتحدة للخدمات الأعلامية مسلسل إخواتي
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

آرسنال يحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة

موسكو توجه رسالة لحماس بعد الإفراج عن الأسير الروسي ألكسندر تورفانوف

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بشأن مرحلة ما بعد تسليم جميع الأسرى

منوعات

المزيد

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

المزيد
الجريدة الرسمية