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ثقافة وفنون

يحتل المرتبة الثانية، 400 ألف جنيه إيرادات فيلم "6 أيام" بدور العرض أمس

أحمد مالك
أحمد مالك

حقق فيلم 6 أيام للفنان أحمد مالك إيرادات بلغت 407,396 جنيهًا في شباك التذاكر أمس الثلاثاء بدور العرض السينمائي ليحتل المرتبة الثانية.

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

أبطال فيلم ٦ أيام 

 فيلم ٦ أيام  بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج  هاني نجيب وأحمد فهمي.

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