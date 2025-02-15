الفنان التونسى تميم عبده: تجربتى مع «الزعيم» عكس ما حذرنى البعض منه.. وقضيت ثلثي عمرى بمصر.. وموسيقى اللهجة المصرية سر حبي لها ( حوار )

>> ردود الأفعال حول «وتر حساس» فاقت توقعاتي.. والمواجهات العنيفة مع الأبناء والمرافعة هى الأهم

>> شخصية «نور الدين» الحازمة والعطوفة تحمل صفات إنسانية نحب أن نتحلى بها جميعًا

>> التحاقي بشركة أفلام مصر العالمية للمخرج الراحل يوسف شاهين خطوة هامة فى عملي



نجح مسلسل وتر حساس فى تصدر التريند منذ عرض حلقاته الأولى مؤخرا، محققًا أصداء واسعة بين الجمهور.

وكعادته، تألق الممثل التونسى تميم عبده بحضوره المميز وأدائه الاستثنائي، حيث أبدع فى تجسيد شخصية «نور الدين»، رجل القانون الصادق الذى يؤمن بالعدالة حتى وإن كان ذلك على حساب أقرب الناس إليه.

تميز أداء تميم عبده فى المسلسل بصدق شديد لامس القلوب، حيث أظهر فى هذا الدور حسًا فنيًا عاليًا وبراعة فى التعبير عن أدق المشاعر، استطاع من خلال أدائه أن ينقل عمق شخصية «نور الدين»، بكل ما تحمله من صراعات داخلية ومشاعر إنسانية.

فى هذا الحوار، يفتح تميم عبده لـ»فيتو» نافذة على تجربته مع شخصية «نور الدين» فى وتر حساس، ويتحدث عن كواليس العمل، إضافة إلى مشاريعه الفنية الجديدة المنتظرة فى الفترة المقبلة، متذكرًا فى الوقت ذاته جانبًا من بداياته وتعاونه مع مشاهير التمثيل والإخراج.

وإلى نص الحوار:

*فى البداية، هل كنت تتوقع هذا المردود على دورك فى مسلسل وتر حساس؟

حجم نجاح أى عمل مرهون بالدرجة الأولى بردود فعل المشاهدين، وليس بتوقع من شاركوا فيه فحسب، ومهما اختلفت التقييمات، فإن عدد من شاهدوا العمل يمكن أن يُعتبر على الأقل بأنه حقق نسبة مشاهدة لا بأس بها.

*هل هناك أى أوجه شبه بين شخصيتك الحقيقية وشخصية «نور الدين»؟

شخصية «نور الدين» الحازمة والعطوفة تحمل صفات نحب أن نتحلى بها جميعنا على المستوى الإنساني، وأوجه الشبه، وإن وُجدت، فربما لأننى خلال عملى فى أقسام عديدة من العمل الفني، يعرف من تعاملوا معى أننى شخص فى منتهى الصرامة والجدية، وفى الوقت نفسه لا أهمل الاهتمام والتقدير لكل من عملت معهم، حتى ولو بمجرد الكلمة الطيبة.

*هل ترى أن ما فعله «نور الدين» مع أبنائه فى المسلسل كان صوابًا أم خطأ، خصوصًا فى سعيه المستمر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها حتى على حساب أبنائه؟

شخصية «نور الدين»، كما صاغها المؤلف، مبنية على هذا التمزق بين إحساس الأب «العاطفي» تجاه أولاده وواجبه «العقلاني» وضميره الحاضر والمتيقظ لمهنته كمحامٍ وإنسانيته كبشر قد يخطئ ويصيب.

*ما أصعب مشهد فى مسلسل «وتر حساس» بالنسبة لك؟

فى الحقيقة، هى جميع المواجهات العنيفة «أحيانًا» بينه وبين أولاده، ولكن ستبقى المرافعة هى الأهم وليست الأصعب، لما فيها من تكشف لشخصية «نور الدين» الأب المكسور والمحامى الذى لم يتخلَ عن ضميره.

*أنت تونسى، وكان هذا مفاجأة كبيرة للكثيرين. هل تعيش فى مصر فقط أم أنك تقيم بين البلدين؟ وما سر إتقانك للهجة المصرية؟

أنا ابن البلدين كما ذكرت وفخور بذلك، وأعيش بين البلدين، ولكِ أن تحكمى على شخص «تونسي» عمره فوق الستين، قضى أكثر من ثلثيهما فى مصر

أما عن اللهجة، فإن الموسيقى الموجودة فى اللهجة المصرية تجعلها محط جذب للجميع فى كل بلاد العرب، وقد ساهمت الفنون المصرية، موسيقى وسينما، فى تدعيم ذلك.

مع الفنان تامر حسني

*لم تدرس التمثيل فى بداية حياتك، وكان مجالك المهنى بعيدًا عن الفن.. ما سر اتجاهك للتمثيل فيما بعد؟

أنا حاصل على شهادة من معهد الفنون المسرحية فى قسمه الحر نظرًا لتقدم سني، ودرست إلى جانب العديد من نجوم التمثيل وعلى يد أساتذة كبار أكن لهم كل الاحترام والتقدير،

وحين حصلت على الشهادة، تزامن ذلك مع بداية الإعداد لتصوير فيلم بونابرت، ووجدتنى ألتحق بشركة أفلام مصر العالمية التى يمتلكها المخرج الراحل يوسف شاهين، والتحاقى بالعمل فى الشركة خطوة هامة فى عملي، وهناك نسيت أننى كنت أبحث عن بداية لعملى كممثل، وانغمست فى أعمال إدارية وإنتاجية، واكتسبت خبرة جعلت استعدادى جيدًا لما جاء بعد ذلك، فقد كنت أقوم بعملى وراء الكاميرا، وهو لا يقل أهمية عما عملته لاحقًا أمامها، وتواجدى فى الشركة سمح لى أن أتعلم على يد أناس آخرين، لعل على رأسهم السيدة ماريان خوري، المنتجة ومديرة المكتب.

*عملت مع الزعيم عادل إمام فى أكثر من عمل.. هل هناك موقف مع الزعيم لا تنساه؟

تجربتى مع الفنان الكبير عادل إمام لا تُنسى، وبعكس ما سمعت وما حذرنى البعض منه، فإن الرجل قد اختارنى بنفسه ولم يشعرنى بأى إحراج، ولنقل: إن الرجل أحب شخصيتى وجعلنى أحبه وأحترمه كثيرًا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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