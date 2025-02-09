الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

بوسي شلبي، فيتو
بوسي شلبي، فيتو

كشفت الإعلامية بوسي شلبي حقيقة ما تردد من شائعات عن طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته دون علم منها.

وردت بوسي شلبي في بيان لها عبر حسابها على موقع إنستجرام قائلة: “نحيطكم علمًا بأن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالأمس والخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبد العزيز غير صحيح، وأنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أية تصريحات صحفية في هذا الشأن”.

وأضافت بوسي شلبي في بيانها: “زوجي المرحوم الفنان محمود عبد العزيز رحمه الله رجل فوق مستوى الشبهات وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفي كافة أنحاء وربوع الوطن العربي وقدم على مدار حياته العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية وأثرت في وجدان الشعب العربي”.

 

شائعة تسيء لي ولزوجي الراحل

وتابعت: هذا الخبر قد أساء لي ولزوجى الراحل والذي عاش وتوفي وهو زوجى، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق.

وكشفت: الأمر محل تحقيق قضائي، وأود أن أنوه أنني أرملة المرحوم محمود عبد العزيز وكنت زوجته الوحيدة وقت وفاته وسوف أظل زوجته إلى أن يجمعنا الله عنده، وكان حريًا بالقائمين على نشر تلك الاخبار تحري الدقة والمصداقية.

واختتمت: نحذر من يقوم بنشر أخبار مفبركة سوف يضع نفسه تحت طائلة المسائلة القانونية، وأنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية في الرجوع على كل من أساء أو تعمد التشهير بي وأن كافة ما تم نشره من تصريحات هي جميعها مفبركة، ونشير إلى أنه لا يعتد بثمة تصريحات في هذا الشأن إلا من خلالي أو من خلال وكيلي القانوني.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء أفادت بأن الإعلامية بوسي شلبي اكتشفت مؤخرًا أنها مطلقة من الفنان الراحل محمود عبد العزيز دون علمها، وذلك أثناء قيامها بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

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حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

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