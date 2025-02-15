السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيرين عبد النورعن المنافسة مع هيفاء وهبي: أركز في عملي وهي طيبة جدًا

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" الذي تقوم ببطولته إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء مع ET بالعربي عن التعاون مع هيفاء وهبي: "لما عرفت أن هيفاء وهبي موجودة في العمل سعدت كثيرا، وشعرت بحماسة أكبر حتى أركز على العمل".

وعن التنافس بينها وبين هيفاء وهبي في العمل قالت سيرين عبد النور: "لما يكون إنسان عنده ثقة في نفسه بالعكس يفرح أن أمامه شخص ينافسه بالشخصية، والشكل بالعكس هذا شيء جيد في النهاية كل ما نريده أن يكون الجمهور سعيدا".

وعن فكرة أن يؤدي هذا التعاون إلى خلافات قالت سيرين عبد النور: "أبدا أنا إنسانة مسالمة ومع الوقت أصبحت مسالمة أكثر، وأعتقد أن الجمهور يعرف هذا الشيء، أنا أقوم بعملي وأركز عليه وأفتح صفحات جديدة دائما، لأنني أريد أن أظل في مناخ به سلام، هيفاء وهبي طيبة جدا ومحبوبة ومحبة وعندها ثقة في حالها وجمهورها ووجودها وحضورها وهيبتها على الكاميرا، ولا أظن أن لديها أي تفكير سلبي تجاه أي زميلة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الفنانة هيفاء وهبي الفنانة هيفاء هيفاء وهبى

مواد متعلقة

الفنان التونسى تميم عبده: تجربتى مع «الزعيم» عكس ما حذرنى البعض منه.. وقضيت ثلثي عمرى بمصر.. وموسيقى اللهجة المصرية سر حبي لها ( حوار )

أقوال الفنان كمال أبو رية أمام النيابة بشأن حادث سيارته
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

عمر مرموش يسجل أول أهدافه مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

المزيد
ads

انفوجراف

حلم القلعة الحمراء تحقق.. المعلومات الكاملة عن استاد الأهلي الجديد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

3 حالات تجيز صيام الجمعة منفردًا

هل يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية