سيرين عبد النورعن المنافسة مع هيفاء وهبي: أركز في عملي وهي طيبة جدًا

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" الذي تقوم ببطولته إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.

وقالت سيرين عبد النور في لقاء مع ET بالعربي عن التعاون مع هيفاء وهبي: "لما عرفت أن هيفاء وهبي موجودة في العمل سعدت كثيرا، وشعرت بحماسة أكبر حتى أركز على العمل".

وعن التنافس بينها وبين هيفاء وهبي في العمل قالت سيرين عبد النور: "لما يكون إنسان عنده ثقة في نفسه بالعكس يفرح أن أمامه شخص ينافسه بالشخصية، والشكل بالعكس هذا شيء جيد في النهاية كل ما نريده أن يكون الجمهور سعيدا".

وعن فكرة أن يؤدي هذا التعاون إلى خلافات قالت سيرين عبد النور: "أبدا أنا إنسانة مسالمة ومع الوقت أصبحت مسالمة أكثر، وأعتقد أن الجمهور يعرف هذا الشيء، أنا أقوم بعملي وأركز عليه وأفتح صفحات جديدة دائما، لأنني أريد أن أظل في مناخ به سلام، هيفاء وهبي طيبة جدا ومحبوبة ومحبة وعندها ثقة في حالها وجمهورها ووجودها وحضورها وهيبتها على الكاميرا، ولا أظن أن لديها أي تفكير سلبي تجاه أي زميلة".

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