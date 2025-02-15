السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يستعرض أحدث سياراته الكهربائية

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره بالكشف عن أحدث سياراته الكهربائية، التى ظهر بها أمام منزله في أحد الكمبوندات الشهيرة.

في هذا السياق، نشر “رمضان”، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهر فيه وهو يستعرض سيارته ماركة تسلا الكهربائية.

على الجانب الآخر، كان نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس خاص ببرنامجه مدفع رمضان الذي سيقدمه خلال سباق رمضان.


وقال رمضان: "ناس كتير بتسأل إيه هو مدفع رمضان، بس اللي أقدر أقوله أن مدفع رمضان هيضحك ناس، وهيفرح حبايبي، وهيزعل ناس".

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا بوسترًا تشويقيًّا لبرنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان عبر قناة DMC، خلال الشهر الكريم.

ويعود النجم المصري محمد رمضان إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025 ببرنامج جديد بعنوان “مدفع رمضان”، بعد غياب عن الأعمال الدرامية لمدة عامين. 

وكالعادة، أثار إعلان البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب الجمهور معرفة تفاصيل هذه التجربة الجديدة التي يخوضها رمضان بعيدًا عن الدراما والمسلسلات.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني كان عام 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي وزينة ومنة فضالي وجوري بكر وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج مدفع رمضان التواصل الاجتماعي رواد السوشيال رمضان 2025 رواد السوشيال ميديا

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، هذه القنوات تعرض الحلانجي لـ محمد رجب

أقوال الفنان كمال أبو رية أمام النيابة بشأن حادث سيارته
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

بعد واقعة الغش، جامعة جنوب الوادي تحرم عضوة بالبرلمان من دخول امتحان "الترم"

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

من الكتاب والسنة، فضل قراءة القرآن والاستماع إليه وأيهما أفضل؟

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية